Pérez de Vargas: "Mi compromiso con el Barça sigue estando por encima de todo"

BARCELONA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El todavía portero del Barça de balonmano Gonzalo Pérez De Vargas aseguró que, pese a tomar la decisión de renovar como blaugrana e irse al Kiel alemán en 2025, seguirá dándolo todo por el Barça las dos próximas temporadas con el mismo compromiso de siempre y la idea de cerrar su etapa 'culer', con fecha de caducidad, de la mejor de las maneras.

"Mi compromiso con el club y con el equipo siempre ha estado por encima de todo y así seguirá siendo. Ser capitán de este Barça ha sido un orgullo y una responsabilidad que he intentado llevar de la mejor de las maneras para que todos los 'culers' os sintierais orgullosos de nuestro equipo y de cómo hemos representado al Barça", señaló en una carta abierta en sus redes sociales.

Pérez de Vargas, titular indiscutible en la portería del Barça y de la selección española, terminará su contrato en el Palau en 2025 y, en una decisión para nada habitual, anunció ya que se irá al Kiel alemán, gran rival de los blaugranas en la pugna por las Ligas de Campeones.

"Es una decisión meditada durante meses y que obviamente no ha sido nada fácil de tomar. Me encuentro en un momento de madurez en mi carrera deportiva y en mi vida y he valorado todo antes de decantarme por el grandísimo reto de jugar la Bundesliga, la mejor liga del mundo, como el siguiente paso a nivel profesional", explicó.

Pero, al no irse hasta 2025, recalcó que no es un mensaje de despedida, sino de dar información. "Esto no es una despedida, ya tendremos tiempo para eso cuando llegue el momento, ahora empezamos otra temporada ilusionante por delante y muchos objetivos por los que pelear" avisó.

"Ahora, sin el brazalete, seguiré ayudando a mis compañeros tanto dentro como fuera de la pista porque es así como lo he hecho siempre y porque es así como tiene que ser", manifestó.

"Sabiendo que mi etapa en el Barça tiene fecha límite, me gustaría disfrutar al cien por cien de todos los momentos que quedan de ella con la misma alegría que el chico que llegó con 16 años al Palau Blaugrana procedente de Toledo. Soy 'culer' y lo seré siempre, independientemente de dónde esté", concluyó.