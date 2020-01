Ribera: "Este es un grupo extraordinario e implicado en querer conseguir el objetivo"

Publicado 26/01/2020 19:43:20 CET

El seleccionador nacional Jordi Ribera durante el partido entre España y Crocia - Johanna Lundberg/Bildbyran via Z / DPA

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional de balonmano masculino, Jordi Ribera, se mostró "muy contento" por el oro conquistado en el Europeo por un "grupo extraordinario" e implicado en "querer conseguir el objetivo" y celebró sobre todo la consecución del "doble premio de esa plaza olímpica tan deseada por todos".

"Estoy muy contento por este grupo extraordinario y un ejemplo es que quise darles descanso un día y no me dejaron, eso quiere decir la implicación que tenían en querer conseguir el objetivo. También estoy muy contento por nuestro deporte en España que pese a las dificultades sigue estando y pudiendo ser campeones", expresó Ribera en declaraciones facilitadas por la RFEBM.

Además, el catalán celebró "ese doble premio con la plaza olímpica tan deseada por todos". "Estamos clasificados para los próximos Mundial y Europeo y nos marchamos sin haber perdido un solo partido, con sólo el empate ante Croacia, y por eso hay que ver la dificultad de una competición dura, con 24 equipos, un partido más que el anterior y que se cobró en la primera fase a equipos importantes como Dinamarca y Francia", remarcó.

El técnico subrayó como clave "haber siempre trabajado partido a partido". "Nunca fuimos más allá. Cuando terminamos la semifinal nos decían que ya sólo quedaba un partido y les dije que no, que había que disfrutar, que habíamos pasado a un partido único y que ya pensaríamos al día siguiente porque nunca hay que estar obsesionado por lo vendrá y no disfrutar ni vivir el presente, y eso es lo que nos permite disfrutar de haber ganado el campeonato", afirmó.

Sobre el partido, Ribera reconoció estar tranquilo cuando Croacia remontó la desventaja de cuatro goles. "Creo que cuando estás ahí no temes, tienes que gestionar las emociones y buscar soluciones con los jugadores", explicó.

"Estaba claro que no nos iban a dejar que nos fuéramos en el marcador y lo más importante era llegar con ese gol de ventaja al final y no tener que superarlo nosotros. Ahí creo que ellos han notado más la presión y en ese momento determinado de la última jugada he estado a punto de pedir el tiempo muerto, pero lo retardé y fue cuando marcó Alex", sentenció el seleccionador.