Abel Antón y Silvia González reciben las Mondraker para completar su reto solidario en la Titan Desert

ELCHE (ALICANTE), 29 Feb. (EUROPA PRESS) -

El exatleta Abel Antón, bicampeón del mundo de maratón, y la entrenadora de ciclismo Silvia González han recibido este jueves en Elche (Alicante) las bicicletas de montaña de la marca Mondraker con las que intentarán completar su reto solidario con el equipo 'Aural Centros Auditivos' en la próxima Titan Desert en Marruecos, del 28 de abril al 3 de mayo.

En el acto, celebrado en la sede de la empresa ilicitana en el polígono Elche Parque Empresarial, estuvieron presentes el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Elche, José Navarro; el CEO de Mondraker, Miguel Pina; Abel Antón, Silvia González, las responsables del Aural Team, Virginia Martínez de Murguía, y de Marketing de Mondraker, Almudena García Obregón; y la manager de producto de Murwall Sport, Verónica Durand.

El concejal de Deportes del consistorio ilicitano, José Navarro, destacó que el ejemplo de Silvia González, ciclista aficionada y fundadora del movimiento 'ciclismo para todas' a la que le detectaron un cáncer hace unos años, es el "reflejo de la vida misma". "Porque cuando las cosas se ponen difíciles no cabe otra que apretar los dientes y seguir para delante y superar los retos que se planteen", indicó.

Asimismo, Navarro señaló que como concejal de Deportes, pero más como ilicitano le "enorgullece" que una empresa como Mondraker, "que es referente en el mundo del ciclismo apoye este proyecto solidario" impulsado por Aural Centros Auditivos, y en el que Silvia González pretende completar la Titan Desert de este año para inspirar a otras mujeres en la lucha contra esta enfermedad.

"Me detectaron un cáncer y lo primero que pregunté es si era curable y podía montar en bici. He seguido mi vida normal sin bajarme de la bici. El reto de la Titan es mayúsculo, pero con el apoyo del equipo Aural Centros Auditivos y de su embajador, Abel Antón, no tengo excusa para no conseguirlo", comentó González.

A Silvia González se le han unido en el reto el maratoniano Abel Antón, y un grupo de ciclistas aficionados, periodistas y el director general de Aural Centros Auditivos, Juan Ignacio Martínez, empresa que lleva desde 2005 con la iniciativa Aural Team para inspirar a las personas, con el atleta soriano como embajador.

El propio Abel Antón, que acaba de ser homenajeado en Sevilla por el 25 aniversario de su medalla de oro en el Mundial de 1999 en la capital hispalense, admitió que, como atleta, "de bicicleta nada, pero éste era un proyecto muy inspirador y no podía decir que no".

"Tengo una Mondraker de hace 20 años, pero esta va a ir sola. Lo que quiero es terminar la carrera y acompañar a Silvia con esta bicicleta, que era el complemento que nos faltaba", añadió el bicampeón del mundo de maratón.

Por su parte, el CEO de Mondraker Miguel Pina celebró que la empresa ilicitana pueda aportar su "grano de arena" para que tanto Silvia González como Abel Antón puedan afrontar el reto de la Titan. "Hemos ido a la Titan con equipo oficial otros años y la hemos ganado, pero esto es otra historia, una historia de superación y es más gratificante. Os aseguro que la bici va a estar a la altura", subrayó.

Posteriormente, el concejal José Navarro, el CEO de Mondraker Miguel Pina, Abel Antón y Silvia González descubrieron el modelo F-Podium R de 2024, la 'montura' de 29 pulgadas y doble suspensión de la marca ilicitana con la que ambos afrontarán en mayo las dunas, la corrientes de aire y el terreno pedregoso del inhóspito desierto marroquí.