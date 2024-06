Alex Aranburu, nuevo campeón de España en línea en San Lorenzo de El Escorial

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ciclista del Movistar Team Alex Aranburu se proclamó campeón de España en línea este domingo al imponerse en solitario en San Lorenzo de El Escorial (Madrid), por delante de su compañero Oier Lazkano y de Jesús Herrada (Cofidis), segundo y tercero.

Después de ser tercero en las tres últimas ediciones, Aranburu logró el ansiado título nacional, con el equipo telefónico cumpliendo con su favoritismo para dominar la prueba, en superioridad numérica y con mucha calidad en sus efectivos.

"Llevaba años estando cerca, sabía que venía bien de forma y el circuito me gustaba, pero también era consciente de lo difícil que es siempre ganar y la alta competencia que hay en el nacional. A Abantos hemos querido entrar ya a bloque la primera vez, lo ha probado Pelayo, han tenido que gastar para neutralizarle y luego lo he probado yo con la mentalidad de ir ya hasta meta. Ha salido bien y la verdad que me siento muy contento", dijo Aranburu en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC), recogidas por Europa Press.

La prueba salió y terminó frente al Real Monasterio de El Escorial, sobre 201,6 kilómetros y con 3.200 metros de desnivel, en un recorrido formado por cinco vueltas, con sus correspondientes subidas a Fresnedilla de la Oliva, para encarar posteriormente tres giros completos al bucle corto, que incluía en cada vuelta su escalada a las duras faldas de Abantos.

Los primeros kilómetros fueron una consecución de ataques y formación de grupos que parecía no terminaban de contentar a nadie, hasta que hubo una escapada de 14 corredores que llegaron a tener hasta dos minutos de diferencia con el pelotón. Raúl García Pierna (Arkea), Sergio Samitier (Movistar), Óscar Pelegrí (Burgos-BH), Mikel Bizkarra (Euskaltel-Euskadi), Samuel Fernández (Caja Rural-Seguros RGA), Diego Pablo Sevilla (Polti-Kometa) Carlos García Pierna o Diego Uriarte (Kern Pharma) fueron algunos de los ciclistas que entraron en ese grupo cabecero.

Con el inicio del circuito corto ya estaba agrupado el pelotón y en la primera subida de Abantos el Movistar Team impuso un fuerte cambio de ritmo, con Iván Romeo y Javier Romo, al que respondió Mikel Landa (Soudal). También se unieron Mario Aparicio y Pelayo Sánchez pero no duró mucho la escapada.

La caza de Sánchez dio pie a un parón que propició el salto de Aranburu, al que trató de contestar Landa sin éxito. La renta del de Movistar se fue al minuto con rapidez y pudo saborear su victoria con 53 segundos sobre Lazkano y con 59 con respecto a Herrada, quien sumó su quinta medalla en los nacionales.