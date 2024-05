Barcelona está en el "esprint final" para acoger la salida del Tour de Francia 2026

David Escudé: "Estamos trabajando para que llegue el momento de escuchar de boca de Christian Prudhomme que Barcelona será sede de una gran salida del Tour"



BARCELONA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Barcelona está en el "esprint final" para poder ser la 'Grand Départ' del Tour de Francia 2026, tras ser en 2023 la salida oficial de La Vuelta 23 y acoger ya varios finales de la Volta a Catalunya, según apuntó el concejal de Deportes del consistorio barcelonés al explicar que llevan unos seis años en negociaciones para poder ser salida de la ronda gala, la carrera más prestigiosa del panorama ciclista internacional.

"Es un trabajo lento, porque evidentemente Barcelona no es la única ciudad que aspira a tener una gran salida del Tour, como todos y todas sabéis. Pero sí que estamos en el esprint final y veremos quién llega primero a meta", aseguró el concejal de Deportes, David Escudé, a los medios presentes en la explicación de los detalles del Fan Festival de la F1 en la ciudad, siendo el Gran Premio de Fórmula 1 uno de los eventos que acogerá la capital catalana.

Pese a que no dio nada por hecho, sí jugó con esa imagen de ganar un esprint. "No, no. No se puede dar por hecho nada, pero la noticia de que suene el nombre de la ciudad es fruto del trabajo que se está haciendo para poner a Barcelona de nuevo en el mapa internacional de los grandes eventos deportivos. Y ¿por qué no el Tour? Son muchas cosas con las que estamos trabajando y que esperemos que también den sus frutos", apuntó.

A pregunta de Europa Press, Escudé aseguró que lleva años hablando con el director general del Tour de Francia para traer la 'Gran Départ' a Barcelona. "Hay conversaciones de quien te está hablando exactamente desde hace 6 años, 5-6 años. Porque una salida no es una etapa y para acoger una salida del Tour de Francia, que veníamos de donde veníamos, requería primero un trabajo de generar confianza con Christian Prudhomme (director general del Tour de Francia), en este caso", manifestó.

"Tenemos dos grandes embajadores, que son La Vuelta y la Volta, que son Javier Guillén y Rubèn Peris, y tenemos a gente de A.S.O. que viene a la ciudad para acompañar a Rubén y viene al país para acompañar también a Javier, con los que tenemos una buena relación después de tantos años que estamos trabajando, para que llegue el momento de poder sentir de la boca de Christian Prudhomme que Barcelona será sede de una gran salida del Tour", auguró Escudé.

Barcelona acogió en varias ocasiones alguna etapa del Tour de Francia y la última presencia de 'La Grande Boucle' en la capital catalana fue en 2009, cuando se vivieron dos jornadas en Barcelona los días 9 y 10 de julio, con el final de la sexta etapa entre Girona y Barcelona y la salida de la séptima etapa con final en Andorra.