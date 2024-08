Ben O'Connor: "Intentaré disfrutar cada momento con el maillot rojo"

MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ciclista australiano Ben O'Connor (Decathlon AG2R La Mondiale Team), que este jueves asaltó el liderato de La Vuelta con su victoria en la sexta etapa, ha asegurado que tratará de "disfrutar cada momento" con el maillot rojo, además de reconocer que se sentía "extremadamente bien" físicamente y que ha logrado aprovechar su oportunidad.

"Antes de la carrera miré la lista de corredores que habían ganado etapas en las tres Grandes Vueltas, y estoy orgulloso de poder añadir allí mi nombre. Con el maillot rojo también, será una oportunidad quizás única en la vida, así que intentaré disfrutar cada momento. Quizás pueda defenderlo hasta el final... ¡o no! Dependerá de cómo esté en Cazorla. Es una oportunidad, y espero poder saborearla tanto como pueda", señaló tras la etapa.

El oceánico explicó que se sentía "extremadamente bien" este jueves. "Cuando se ha ido el grupo de 30 estaba algo decepcionado, porque sentía que era una gran oportunidad. Cuando he visto que la carrera seguía viva, he ido a por ello. Era una oportunidad única, y lo he dejado todo en la carretera", manifestó.

"Sentía que podía ganar la etapa desde el inicio, y es increíble haberlo podido cumplir de esta manera. He disfrutado cada momento. Hoy era un poco menos caluroso que los últimos días, para nada los 42 grados del otro día. He disfrutado el día. Ha sido una carrera bonita", finalizó.