Betalú y Kortekaas ganan la primera etapa de la Skoda Titan Desert Morocco 2024

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El español Josep Betalú y la neerlandesa Tessa Kortekaas se impusieron este domingo en la primera etapa de la Skoda Titan Desert Morocco 2024, mientras que el Aural Widex Team de Abel Antón y Silvia González completó la etapa inaugural.

Betalú se llevó al sprint la etapa Skoda We Love Cycling, una de las más montañosas de la historia, para ser el primer líder de la carrera. El ciclista Luis León Sánchez se llevó el Skoda Challenge, pero la bonificación no le dio para obtener el liderato.

"Lo creáis o no, no me gusta nada la montaña. No me va bien", dijo Betalú, ganador con todo tras cerca de 2.500 metros de desnivel positivo acumulado, con pasos estrechos y muy de piernas, también con margen a la improvisación y la estrategia.

Un recorte hacia mitad de carrera dejó el grupo de cabeza muy reducido y se quedaron varios favoritos, entre ellos Konny Looser, Fran Herrero o Luis León Sánchez. Betalú reconoció que quizás quemó demasiado en los puerto, algo que permitió que Sergio Mantecón enlazara con él y que Luis León Sánchez, vencedor en el Skoda Challenge, también limara diferencias.

La llegada a Boumalne Dades fue al sprint, entre el corredor catalán y el valenciano. En un día en el que los rodadores destaparon como reyes y reinas también en la escalada, la gran favorita a la general femenina, Tessa Kortekaas, dio el golpe: etapa, general y Skoda Challenge.

La española Pilar Fernández se colocó segunda; a más de 17 minutos de la neerlandesa está la ciclista de KH7, que a su vez aventaja a Greete Steinburg en algo más de un minuto.