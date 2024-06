Carlos Sastre: "Carlos Rodríguez llega al Tour una experiencia que es superimportante"

Carlos Sastre durante la presentación de la Vuelta Ciclista a Ibiza 2025 - LAST LAP

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exciclista Carlos Sastre considera que en la actualidad "no hay muchos corredores españoles al máximo nivel", pero que los que hay son "buenos", y se muestra esperanzado de lo que pueda hacer en el Tour de Francia un Carlos Rodríguez (Ineos) que tendrá algo tan "superimportante" como la "experiencia" de su actuación en 2023.

"No hay mucho corredores españoles al máximo nivel, pero los que hay son buenos. Son corredores que son combativos, que van a entrar bien en carrera, que tienen experiencia, y no me cabe la menor duda de que van a luchar por darnos alegrías de nuevo", explicó Sastre en una entrevista con Europa Press tras la presentación de la Vuelta Ciclista a Ibiza 2024, en la que participará en octubre.

En este sentido, de cara al Tour de Francia que se avecina, es optimista con Carlos Rodríguez (Ineos) y Juan Ayuso (UAE). "Yo creo que con ellos tenemos ahí dos pilares muy importantes", apuntó el ganador de la 'Grande Boucle' en 2008.

"En el caso de Carlos, el año pasado ha sido una experiencia única. Este año llega con esa experiencia que es superimportante. Le vimos estar muy 'cerquita' de Vingegaard y de Pogacar, y yo creo que de una manera u otra estará por allí", advirtió Sastre sobre el andaluz, quinto en 2023 en la ronda francesa, con victoria de etapa incluida.

En cuanto al esloveno, le sorprendió "el poderío que ha demostrado desde el inicio hasta el final" del pasado Giro de Italia que conquistó con mucha autoridad. "Demostrar eso desde el inicio hasta el final no es sencillo. Y eso sí que me ha sorprendido", explicó sobre su actuación en la 'corsa rosa'.

El ganador en 2008 de la carrera francesa tiene claro que "nada" de Pogacar hoy en día le sorprende porque "es un talento, un gran corredor y hay muy 'poquitos' como él". El esloveno buscará conquistar el doblete Giro-Tour de Francia, algo que nadie ha conseguido desde Marco Pantani en 1999.

Para ello, está pendiente del estado físico del ganador de las dos últimas ediciones de la 'Grande Boucle', un Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), que sufrió una grave caída en la última Vuelta Ciclista al País Vasco, de la cual se está llevando todo "de manera muy discreta, muy silenciosa".

"Él se estará preparando y recuperando y no me queda la menor duda que intentará al cien por cien llegar al Tour de Francia y poder presentarse con garantías de ganarlo o de luchar por él", opinó el de El Barraco, que dejó claro que "Pogacar ha planificado la temporada diferente a otros años, para llegar con más energía", pero que llegará a la carrera francesa con el desgaste de un Giro "exigente y muy duro".

El exciclista descartó la posibilidad de que el ciclista esloveno, recién campeón del Giro de Italia, pueda disputar la Vuelta a España si sale vencedor también en el Tour. "Él prácticamente desde que empezó la temporada ha vuelto a ganar todo lo que ha corrido", explicó.

"Mantener una temporada así es muy difícil, por muy bien que planifiques. Al final eres humano. Ojalá, porque no hay nadie que lo haya hecho en la historia y sería inédito, pero creo que intentarán protegerle y que dure lo máximo posible al máximo nivel", remarcó sobre el esloveno, que será otro de los candidatos al oro olímpico en París y que para Sastre "ha demostrado estar ahí con Van der Poel y Van Aert, corredores que se defienden muy bien en todo este tipo de pruebas"

Por último, el exciclista abulense será uno de los participantes en la marcha cicloturista en la isla ibicenca. "Al final el poder compartir momentos con rivales, amigos, compañeros, con ídolos y con gente que comparte esta pasión por el ciclismo siempre es bonito", admitió.

"Hacerlo en una isla como Ibiza, que tiene un encanto especial por muchas cosas, yo creo que tiene los ingredientes suficientes como para que me anime a subirme a la bicicleta, y poder pasar un día de fiesta con todos ellos. Son momentos de diversión para compartir con otros deportistas, muchísimos aficionados a la bicicleta y sobre todo con mis compañeros también. La mayoría de ellos han sido rivales, pero ahora son amigos", concluyó.