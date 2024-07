Cavendish: "El Tour de Francia es más grande que el ciclismo"

"Cuando no estás tan fuerte como los demás es necesario usar la cabeza"



MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ciclista británico Mark Cavendish (Astana Qazaqstan Team) agradeció el trabajo de su equipo y valoró su asalto al récord de Eddy Merckx con su victoria número 35 este miércoles en el Tour de Francia, historia de este deporte en su mayor escaparate.

"Astana realizó una gran apuesta por mí de cara a este Tour de Francia, para que yo pudiera venir a ganar al menos una etapa. Eso demuestra hasta qué punto mi equipo sabe lo que es el Tour. En esta carrera, debes ir a por todas", dijo tras cruzar la meta.

"Nosotros lo hemos hecho. Hemos construido un equipo para esto; hemos cuidado todos los detalles pensando en este día. Esto no nos va a colocar en el número uno del ranking UCI, pero es que el Tour de Francia es más grande que el ciclismo", añadió.

Además, Cavendish explicó su inicio de la ronda gala, en busca de ese récord que todo el mundo esperaba. "Normalmente necesito unos cuantos días para meterme en carrera. He disputado 15 Tours. No me gusta tener días malos ni sufrir, pero sé que eso ocurre y que todo lo llevas en la cabeza; que debes mirar hacia delante y superar las dificultades", dijo.

"Aunque trabajes y llegues a encontrarte frente a una buena oportunidad, las cosas se tienen que poner a tu favor. Hoy no hemos clavado nuestro trabajo como equipo, pero mis compañeros improvisaron para colocarme en la mejor posición posible de cara a que yo pudiera seguir la rueda de otro y ganar. Cuando no estás tan fuerte como los demás, como es mi caso, es necesario usar la cabeza", terminó.