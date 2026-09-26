Demi Vollering se saca la espinita del oro mundial en una accidentada prueba de ruta

Dutch Demi Vollering , winner of the gold medal celebrates on the podium of the elite women Road Race race (180,4 km) at the cycling World Championship, in Montreal, Canada, Saturday 26 September 2026. The UCI road world championships are taking place fro - JASPER JACOBS / Belga Press / Europa Press

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La neerlandesa Demi Vollering ha ganado este sábado la prueba de ruta élite femenina del Campeonato del Mundo de ciclismo en carretera, que se está disputando en Montreal (Canadá), y ha logrado por primera vez la medalla de oro, mientras que las bazas españolas se han esfumado tras el abandono de Paula Blasi a 95 kilómetros del final tras una caída masiva.

La jornada, con un recorrido previsto sobre 180,4 kilómetros, empezó ya con percance para la representación de España debido a la ausencia de Sandra Alonso, quien en la víspera había sufrido una fisura del húmero y también varias abrasiones tras un choque con caída mientras entrenaba.

Sin ella, el equipo español se compuso finalmente de Usoa Ostolaza, Mireia Benito, Sara Martín y la joven Blasi siendo la gran esperanza 'a priori' para luchar por puestos nobles. Sin embargo, no fue su día ni el de sus compatriota en una carrera con escapada temprana, tras un ataque de la noruega Marte Berg Edseth y la estadounidense Natalie Quinn.

Seguidas de cerca por la portuguesa Beatriz Roxo y la búlgara Gergana Stoyanova, las lideresas provisionales tuvieron 3:15 de margen sobre un pelotón que luego quedó roto por esa fuerte caída masiva. Blasi fue una de las afectadas, hasta el punto de acabar retirándose, igual que hizo la canadiense Magdeleine Vallières, vigente defensora del título.

Peor incluso lo tuvieron la sueca Caroline Andersson y la australiana Lauretta Hanson, trasladadas al hospital a consecuencia de ese topetazo. Con el susto en el cuerpo y las fugadas aún con distancia, el equipo de Países Bajos aumentó el ritmo con el propósito de lanzar a Vollering.

A 52,6 km del final, atacó la francesa Maeva Squiban para evitar que las neerlandesas se salieran con la suya, si bien Vollering mostró que iba muy en serio y protagonizó su propio ataque a 38,5 km de meta. Sin embargo, su ventaja inicial menguó con el tiempo y tanto la polaca Kasia Niewiadoma-Phinney como la italiana Elisa Longo Borghini la buscaron.

Ambas neutralizaron a la neerlandesa cuando quedaban 15,2 km para la conclusión, alcanzándolas la francesa Juliette Berthet justo antes de la recta de meta previa a la última vuelta al circuito. Y ahí las espadas se pusieron en lo alto entre las favoritas al triunfo. Primero intentó Longo Borghini mover ficha y pronto les sacó 10 segundos de ventaja.

A la vez, la suiza Marlen Reusser seguía persiguiendo a las cuatro, y 19 segundos era su distanciamiento respecto a la italiana. No obstante, de cara a los últimos compases de carrera fueron Vollering y Niewiadoma quienes lucieron mejor cadencia para jugarse entre ambas el éxito en la recta definitiva bajo el calor y los aplausos del público canadiense.

Quedando solamente 150 metros para terminar la prueba, y viendo cómo por detrás se les acercaba Longo Borghini, la polaca impulsó el esprint y de manera fugaz pareció que podía vencer a la neerlandesa, si bien ésta marcó la pauta en el istante decisivo para tomar la delantera y añadir por fin a su extenso palmarés una medalla de oro mundialista.