Enric Mas: "Espero hacer una súper semana y poder celebrar algo en Madrid"

"Pido tener las mismas 'patas' y disfrutar en los Lagos"



MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Enric Mas (Movistar Team) aseguró este lunes en el segundo y último día de descanso en La Vuelta 24 que espera hacer una "súper semana" y poder "celebrar algo" en el podio final de Madrid, tras una crono final en la que espera no sufrir igual que desea poder disfrutar de una subida sin niebla, este martes, a los Lagos de Covadonga y restar tiempo a Primoz Roglic y al todavía líder Ben O'Connor.

"Este Enric es el mismo. Cada año se va progresando un poco más, este año mi nivel es bueno y el de Roglic es súper bueno. Queda una semana de Vuelta, la más importante, y al final podré decir si ha sido el mejor Enric que hemos visto hasta ahora. Espero hacer una súper semana y poder celebrar algo en Madrid, lo que llevamos tanto esperando", aseguró en rueda de prensa.

Mas no se ve con el podio asegurado pero su objetivo no es otro que intentar ganar esta Vuelta. "No creo que nadie tenga asegurado el podio. Puede pasar de todo. Como que un corredor tenga una caída o pinchazo en mal momento o mil factores. Ni mucho menos está asegurado el podio. Pido estar igual, ni mejor ni peor, y tener las mismas 'patas' y poder disfrutar en los Lagos", señaló.

La de los Lagos será una etapa "durísima" y a la vez bella. "La subida a los Lagos es guapísima. Creo que las dos veces han sido con niebla. Me gustaría subir sin niebla y disfrutar de los Lagos ahí arriba. Es un puerto con características buenas para mí, es largo y duro con una Huesera durísima y espero que se puedan hacer diferencias", se sinceró.

Eso sí, cree que la etapa decisiva será la 20, con final en Picón Blanco. "El día es la etapa 20, quedan tres etapas durísimas y la 20 es muy, muy dura. Mañana se puede sacar algún tipo de conclusión, pero la realidad va a ser después de la etapa 20. Veremos quién puede ganar La Vuelta o no", argumentó.

"No sé si soy el más fuerte del momento, la verdad es que voy tercero. Si fuera el más fuerte y hubiéramos jugado bien, iría líder. Pero tenemos dos corredores muy buenos por delante y si somos los más fuertes tenemos que poder quitarles el tiempo que nos llevan. El domingo podré decir si soy el más fuerte o no, ya veremos", reconoció.

"Estratégicamente, esta semana se puede jugar diferente. Tendremos tiempo para hablar de lo que nos espera y de lo que podemos hacer. Pero puedes programar algo y después no pasa y tienes que cambiar totalmente las cosas", apuntó.

Por ello, espera y confía en que sus sensaciones en esta semana final sean "igual" que las que ha tenido hasta ahora. "Espero que poco a poco vayamos restando tiempo a O'Connor y llegar a Madrid con tranquilidad para salir a la crono a luchar por el máximo", manifestó.

ESPERANZAS PARA LA CRONO FINAL

Esta Vuelta termina con una contrarreloj individual de 24,6 kilómetros, llanos, en Madrid. Un final que no será un paseo y que, en función de como lleguen los aspirantes, puede ser un obstáculo para Mas. "Me encantaría llegar con 2 minutos a la crono, sería genial llegar con una diferencia muy grande para no tener que sufrir antes de la crono", reconoció.

"La verdad es que por ahora estoy tercero y el cuarto está muy cerca, aunque estamos cerca del segundo y cada vez más cerca del primero. Esperamos que en esta semana, con lo dura que es, se puedan hacer diferencias y disfrutar de lo que queda de Vuelta", manifestó el de Artà (Mallorca), de 29 años.

Sea como sea, en esta Vuelta 24 ha notado mucho el cariño de la afición. "La realidad es esa, noto muchísimo el cariño. La gente y la afición no sé si está mucho conmigo o apoya a todos, pero escucho mucho mi nombre y es un placer que te animen así, es una motivación extra. Estábamos en el Cuitu Negru y era una pasada cómo me animaron cuando fui solo. Encantadísimo", reconoció.