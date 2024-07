Enric Mas: "Es un sabor de boca diferente a otros años"

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Enric Mas (Movistar Team) confesó que se marcha del Tour con "un sabor de boca diferente a otros años" después de haber peleado etapas como la de este domingo entre Niza y la Col de la Couillole, aunque, como su objetivo es pelear generales, irá a por La Vuelta a España.

"Hemos visto que la victoria nos iba a costar un poco más de lo que creíamos y, efectivamente, no ha podido ser. Richard Carapaz y yo hemos ido un poco como el gato y el ratón. No hubo entendimiento entre nosotros y nos han cogido desde atrás", explicó sobre sus opciones, para terminar quinto finalmente.

El trabajo del Soudal Quick-Step impidió el triunfo de los fugados y, después, aparecieron otra vez Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) y Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) en su mano a mano por el Tour y por la etapa, que fuer para el esloveno.

"No obstante, la razón por la que no ha culminado la escapada no ha sido ese momento, sino la poca cooperación en otros momentos de la fuga y que algún equipo ha tirado para impedir que cogiéramos más ventaja. En todo caso, hemos rozado la victoria", dijo.

Mas apuntó que, pese a disfrutar del Tour, querrá ir un paso más allá en la general de La Vuelta. "He disfrutado de esta etapa y de este Tour, descubriendo un ciclismo totalmente diferente al que había experimentado hasta ahora. He podido ayudar a mis compañeros: a Fernando en los sprints, a otros buscando la escapad y hoy me han ayudado a mí. No obstante, yo creo que me pagan por pelear la general, así que iremos a por ello en La Vuelta", afirmó.

"El premio de la combatividad no es la razón por la que me gusta subir al podio. No obstante, es un bonito detalle por parte de la organización del Tour reconocer y valorar mi forma de competir estos días. Nos vamos a casa con un sabor de boca diferente a otros años", terminó.