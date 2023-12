Enric Mas: "Unzué me dijo que fuera al Tour, tenemos una espina clavada que sacar"

Enric Mas: "Unzué me dijo que vamos a por el Tour, que tenemos una espina clavada y la tenemos que sacar"

Enric Mas: "Unzué me dijo que vamos a por el Tour, que tenemos una espina clavada y la tenemos que sacar" - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ciclista del Movistar Team Enric Mas aseguró este jueves que va a por el Tour de Francia 2024, ya que, después de estar "barajando" opciones, "su jefe", Esusebio Unzué, le propusiera como líder para la carrera, con la que tienen "una espina grande clavada" que quieren "sacar" la próxima temporada.

"Espero que veamos la vida de otra manera, que no tengamos mala suerte. Hubo unos días que estábamos barajando un poco qué competición hacíamos, pero llegó el momento, el jefe me dijo que fuéramos a por el Tour, que ahí tenemos una espina grande clavada y la tenemos que sacar", destacó Enric Mas a los medios tras la presentación del Movistar Team para 2024.

El ciclista balear celebró tener "10 caras nuevas en el equipo". "Es súper positivo e importante hacer este gran cambio ya que creo que el nivel medio del equipo ha subido mucho y la llegada de Nairo (Quintana), como he dicho antes, se hizo grande aquí. Tuvo un paréntesis de cuatro años que no estaba en la casa, pero yo creo que como habéis visto yo he confiado en él otra vez", recalcó.

"El calendario en principio es hacer Tirreno, Cataluña, Normandía y Tour, y después están los Juegos. Es verdad que el recorrido no es mucho para corredores de mis características, pero bueno, después está La Vuelta y está el Mundial, que es muy duro este año", señaló.

El ciclista, de 28 años, calificó de "muy duras" las etapas del próximo Tour de Francia, que "este año sale de Italia", un país que le "gusta mucho" al balear. "Creo que son 13 finales en alto, que solo hay una etapa llana, donde esperemos que nos pongan avión en vez de autobús y poder viajar un poco más cómodos", analizó.

Sobre la vuelta del colombiano Nairo Quintana al Movistar Team, Mas cree que les va a aportar "mucho". "Nairo era muy 'jovencito' y creo que el segundo año hizo podio en el Tour. Es una figura importante para el equipo y yo tuve la suerte de pasar un poco más tarde, y espero no cansarme rápido del ciclismo", dijo.

"Si hago un súper Tour, al mejor sí que me animo, pero si después hay que preparar La Vuelta, que realmente es mi punto fuerte de las Grandes Vueltas, pues tendremos que ver un poco cómo se desarrolla la temporada y veremos. Hay ciclistas de la casa españoles, que están muy bien y que son muy buenos y que también quieren ir", concluyó.