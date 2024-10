El exciclista británico Chris Hoy padece un cáncer terminal: "Me quedan entre dos y cuatro años de vida"

LONDRES, 20 Oct. (dpa/EP) -

El exciclista británico Chris Hoy, seis veces campeón olímpico y once veces campeón mundial, ha anunciado que el cáncer que le diagnosticaron el año pasado es terminal y que le quedan "entre dos y cuatro años de vida".

"Por muy antinatural que parezca, así es la naturaleza. Todos nacemos y morimos, y esto es sólo parte del proceso. Te recuerdas a ti mismo, '¿no tengo suerte de que haya medicinas que pueda tomar para evitar esto el mayor tiempo posible?'", señaló en este domingo en una entrevista al periódico británico The Sunday Times.

A Hoy, de 48 años, se le detectó un tumor en el hombro y en un segundo escáner se le detectó un cáncer primario en la próstata, que ha hecho metástasis en los huesos. También le han detectado más tumores en el hombro, la pelvis, la cadera, la columna vertebral y una costilla, y le han dicho que es incurable.

Hoy y su esposa, la abogada Sarra Hoy, tienen dos hijos, Chloe, de siete años, y Callum, de diez. El exciclista recuerda que Callum, que entonces tenía nueve años, le preguntó si iba a morir; Hoy le dijo que nadie vive para siempre, pero que esperaba, gracias a la medicina, "estar aquí muchos, muchos años".

A pesar de tener un umbral del dolor muy alto, ha tenido una violenta reacción alérgica a la quimioterapia. Unas semanas antes de que le diagnosticaran el cáncer, su mujer, se sometió a pruebas en las que notaba una sensación de hormigueo en la cara y la lengua. Después, justo antes de Navidad, le confirmaron que padecía esclerosis múltiple (EM) "muy activa y agresiva" y que necesitaba tratamiento urgente. La pareja no ha comunicado a sus hijos el diagnóstico de Sarra.

En febrero, mientras se sometía a un tratamiento que incluía quimioterapia, el escocés dijo que se sentía "obligado" a revelar públicamente su diagnóstico de cáncer. En aquel momento, aseguró que "iba muy bien" y que se sentía "optimista, positivo y rodeado de amor".

Hoy fue comentarista de la BBC durante la cobertura de los Juegos Olímpicos de París 2024 y ha formado parte del equipo de retransmisión de los Mundiales de ciclismo en pista celebrados esta semana en Copenhague.

"Puede que veáis en las noticias de este fin de semana algunos artículos sobre mi salud, así que sólo quería aseguraros a todos que me siento en forma, fuerte y positivo, y abrumado por todo el amor y el apoyo mostrado a mi familia y a mí. Adelante", señaló en Instagram.

El británico fue el deportista referencia en el ciclismo de velocidad y conquistó seis títulos olímpicos, 11 mundiales y 34 victorias en la Copa del Mundo antes de retirarse en 2013. Hoy tiene seis medallas de oro olímpicas y una de plata; solo su antiguo compañero de equipo Jason Kenny ha ganado más medallas de oro olímpicas para Gran Bretaña.

En febrero, Hoy anunció en Instagram que su diagnóstico supuso un "gran shock". "Tengo una noticia. El año pasado me diagnosticaron cáncer, lo que supuso un gran shock, ya que hasta entonces no había tenido ningún síntoma. Aunque agradezco cualquier apoyo, me gustaría tratar este asunto en privado. Mi corazón está con muchas otras personas que también están pasando por dificultades similares en estos momentos", indicó.

Además, recibió el título de 'Sir' en 2008, al mismo tiempo que su madre Carol, enfermera jubilada, recibía el MBE por su labor en el campo de las enfermedades relacionadas con el sueño.