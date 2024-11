Igor González de Galdeano da las claves sobre el liderazgo en el libro 'Líderes de amarillo'

El exciclista repasa la trayectoria profesional de Anquetil, Delgado, Induráin, Pantani, Armstrong y, entre otros, Contador

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El exciclista y CEO de Kirolife, Igor González de Galdeano, da las claves sobre el liderazgo en su segundo libro, 'Líderes de amarillo', en el que repasa la trayectoria de los excorredores Miguel Induráin, Pedro Delgado, Jacques Anquetil, Marco Pantani, Lance Armstrong y, entre otros, Alberto Contador.

González de Galdeano, conferenciante y consultor y uno de los 12 españoles en la historia del Tour en llevar el jersey amarillo de líder de la clasificación general, invita al lector a sumergirse en la vida y la carrera profesional, con sus luces y sombras, de nueve leyendas del ciclismo que ganaron, al menos una vez, el Tour.

"Siempre he tenido la inquietud de conocer qué hay detrás de un ganador del Tour de Francia tras ser yo líder durante una semana en el Tour de Francia 2002. Conseguir el maillot amarillo parece un reto fácil, pero en España solo lo han portado a lo largo de la historia 12 ciclistas. Y no solo es conseguirlo. Es soportar la presión mediática, social e incluso institucional", indicó el mayor de los Galeano.

Publicado por Kolima, en el libro se hace un 'retrato' de Jacques Anquetil, Pedro Delgado, Miguel Induráin, Bjarne Riis, Jan Ullrich, Marco Pantani, Lance Armstrong, Óscar Pereiro y Alberto Contador, quienes sirven de hilo conductor para hablar de valores aplicables en la vida diaria y el trabajo para la toma de decisiones. También se habla de la resiliencia, el carisma, el poder de comunicación y el trabajo en equipo.

"Me he basado en 9 ganadores del Tour de los que hay mucho escrito, ya sean biografías, entrevistas, documentales, etc. Son 9 ciclistas que representan distintos tipos de liderazgo donde reside gran talento y sobre todo, mucha historia que ha forjado sus personalidades", añadió el exciclista vitoriano.

'Líderes de amarillo' trae aportaciones relevantes aplicables al mundo de las organizaciones, invita a reflexionar y a entender qué virtudes cultivaron y también qué errores deberíamos evitar para poder vestir el jersey amarillo de la vida.

En el libro han participado también el maratoniano Martín Fiz, que aporta su visión desde la perspectiva del corredor de fondo, y el periodista Jesús Gómez Peña, con más de 20 años de experiencia escribiendo y entrevistando a grandes ganadores del Tour para El Correo. Las ilustraciones que acompañan portada y cada capítulo del libro están realizadas por el joven equipo del prestigioso artista Manu Campa.

El prólogo está escrito por Claudio Goldarbeiter, director de limpiezas de Eulen, y el epílogo, por Javier Fernández Aguado, referente internacional en 'management'.