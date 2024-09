Iván Cobo continuará dos años más en el Kern Pharma

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Iván Cobo continuará dos años en el Kern Pharma, según anunció este jueves el conjunto navarro, que confirmó su confianza en un corredor que aún no cuenta con victorias profesionales, pero que ya ha dejado muestras de su talento este año, finalizando noveno en una etapa de la Vuelta al País Vasco.

La renovación del cántabro de 24 años "ratifica el cuidado de la cantera" por parte del Kern Pharma. Cobo está disputando su tercer año como profesional, y aunque no ha logrado tener la continuidad deseada, ha conseguido buenos resultados como el noveno puesto en la general del Tour de Omán o un segundo puesto en una etapa del Tour de Taiwán, además del noveno lugar en la etapa de la 'Itzulia' de este año.

"Su innegable capacidad para escalar y su explosividad seguirán al servicio del Equipo Kern Pharma los dos próximos cursos", destacan desde la formación. Por su parte, el corredor agradece "mucho el apoyo" que le brindan con esta renovación.

Para él han sido meses complicados después de sufrir una mononucleosis entre abril y mayo, lo que ha privado de disputar ninguna carrera desde el 21 de abril que disputó la Lieja-Bastoña-Lieja sin llegar a completarla.

"Estuve completamente sin fuerzas durante muchos días y no ha sido hasta estas últimas semanas cuando he podido salir a la carretera poco a poco y he comenzado a sumar horas", confiesa un Cobo, que quiere volver a sentirse "corredor" y "mantener todo el año ese nivel alto" que ha alcanzado en algunas ocasiones. "Confío en que mi mejor versión está por venir", concluyó

Para el manager general del Equipo Kern Pharma, Juanjo Oroz, "ratificar el compromiso" con Iván Cobo supone arraigarse a la "filosofía" del equipo. "Es un corredor joven y con talento que ha sufrido distintas enfermades en estos últimos años, pero le estamos dando la confianza y el apoyo suficiente para que pueda sacar adelante la calidad que tiene", remarcó.

"Todo esto que le ha tocado vivir es un proceso de aprendizaje, las lesiones y las enfermedades también son parte del camino. En nuestras manos está apoyarle al máximo y es lo que vamos a seguir haciendo. Estamos convencidos de que al Equipo Kern Pharma le va a ir muy bien con Iván Cobo", explicó.