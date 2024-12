Javier Guillén: "La Bola del Mundo es una etapa que tiene que llevar un mensaje de sostenibilidad"

Archivo - Javier Guillén, general director of La Vuelta.

El director general de la Vuelta Ciclista a España, Javier Guillén, ha afirmado este jueves que la etapa por la Bola del Mundo, durante el recorrido de la prueba masculina de 2025, será una jornada que tenga que "llevar un mensaje de sostenibilidad" a los espectadores y también de "compatibilidad" entre la organización y los corredores.

"Aquí tengo que dar las gracias a la Comunidad de Madrid, sobre todo, porque nos ha impulsado mucho. Es una etapa yo creo que muy importante, muy soñada, muy deseada. Había que saber cuándo hacerla, pero también quiero decir que es una etapa que tiene que llevar también un mensaje de sostenibilidad, un mensaje de compatibilidad", comentó Guillén desde el Palacio Municipal de Ifema Madrid.

"Tenemos que saber hacerlo bien porque al final nosotros somos un deporte limpio y tenemos que saber dar esos mensajes; y también desde la organización, pues tenemos que ser muy escrupulosos con que hagamos una gran etapa y ese día tiene que ser un gran éxito. No solo en lo deportivo, también en lo social, también en lo medioambiental y yo creo que será una gran guinda para una muy buena Vuelta", auguró al respecto.

Guillén dio las gracias "a todos los que nos acompañan" y a "los que hacen posible" que siga existiendo La Vuelta, "empezando por las instituciones". "Este año, por la Región de Piamonte, también Francia y todo lo que haremos con Andorra, y por supuesto, todas las instituciones españolas, porque sin recorrido no hay competición", apostilló.

"Gracias a todos vosotros por permitirnos hacer lo que hacemos. Por supuesto, a los patrocinadores, que al final son una parte muy importante. Este año de 90 aniversario, Fertiberia cumple 30 años con nosotros. Ya vimos que el año pasado hicimos una gran vuelta con Carrefour, con Movistar, con Cortizo... por lo tanto, también es muy importante", insistió en las diversas marcas que patrocinan la carrera.

"Al público, para quien trabajamos todos; los medios de comunicación y, por supuesto, a los corredores. Los de antes, que están hoy, los que están ahora, los que estarán siempre... a ellos, a los equipos. Muchísimas gracias, porque desde luego creo que vamos a tener un extraordinario cumpleaños este año", continuó Guillén en su discurso.

"Al final tenemos un ADN. Nosotros somos una vuelta que mira al cielo, no mira al suelo, aunque del cielo ahora ya miramos a Madrid también, como decía el alcalde [Martínez-Almeida]. Sabemos lo que le gusta a la gente, sabemos dónde está ahora mismo la competitividad, son 21 etapas pero necesitamos que las 21 se compitan", advirtió.

"España es un territorio que nos permite hacer etapas muy variadas. Es decir, no es tan solo etapas de alta montaña, sino etapas con finales en alto, etapas con rampa, etapas quebradas y yo creo que tenemos que saber aprovecharlo. Yo sé que no es una Vuelta para 'sprinters', pero el otro día Christian Prudhomme hablando del Tour de Francia decía que no era exactamente un Tour para 'sprinters', pero que la cuestión era que había que ponérselo un poco más difícil", argumentó.

Así, Guillén destacó los "muchos" cambios de La Vuelta en los últimos años, "sobre todo a nivel deportivo". "Los equipos, los corredores y las preparaciones no tienen nada que ver. También las exigencias son máximas, y sobre todo también la calidad del evento", apuntó.

"España está con nosotros, creo que la representamos y somos embajadores del país, y evidentemente lo tratamos todo con mucha calidad porque nos ven en 190 países. Son más de 400 millones de espectadores cada año los que siguen La Vuelta y eso es una responsabilidad, una exigencia. También es verdad que eso es lo que te hace que cada año intentes hacerlo mejor, creo que La Vuelta va bien, pero evidentemente todos los años hay que estar intentando superarse", zanjó al respecto.

URIBES: "LA COLABORACIÓN ENTRE DOS PAÍSES PONE DE RELIEVE QUE LA VUELTA A ESPAÑA ES UNIVERSAL"

Igualmente habló José Manuel Rodríguez Uribes. "A mí lo de las salidas, esa colaboración siempre entre dos países, me parece una idea extraordinaria, fantástica. Yo creo que esto pone de relieve que la Vuelta a España es universal al final, tiene una dimensión fantástica", alabó el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD).

En este sentido, describió la Región de Piamonte como "una tierra de cultura, de historia, de arte y de filosofía". "Creo que va a hacer honor al 90 aniversario. El otro día me decía el presidente del Gobierno: 'Tienes que celebrar bien ese 90 aniversario'. Es un gran ciclista y creo que este diseño de La Vuelta es la mejor forma de empezar", aludió Uribes a palabras de Pedro Sánchez.

"A veces los españoles nos queremos pocos, pero ver ese interés que hay por llevar lo español a otros países tiene que dar muchísimo orgullo. Mucho, mucho, mucho, y además es que La Vuelta es memoria de todos nosotros aquí. Te estoy viendo y es los recuerdos de agosto y septiembre, esas tardes viendo la Vuelta Ciclista a España, y que está ahí con el Giro y el Tour... Tenemos que exportarla y compartirla", espetó al exciclista Perico Delgado y al periodista Carlos de Andrés.

"Yo diría que casi es patrimonio inmaterial de todos nosotros. Pero es un hecho, ya es una realidad. Y luego prueba que sabemos organizar las cosas bien, que confían en nosotros, vamos a hacer grandes cosas también con otros países, en otros deportes, y España está ahí para hacerlo bien, como lo venimos haciendo", concluyó el presidente del CSD.