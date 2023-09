Javier Ruiz de Larrinaga lanza su nuevo equipo de formación de ciclocross

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El exciclista español Javier Ruiz de Larrinaga presentó este jueves su nuevo proyecto, su equipo de ciclocross 'Bertako igogailuak-Spiuk', destinado principalmente a la formación y en el que intentará "aportar toda la experiencia adquirida" durante su carrera en este deporte.

"Cada chaval tiene posibilidades de hacerlo bien y con las ganas que están demostrando seguro que conseguiremos cumplir los objetivos más ambiciosos. Intentaremos aportar toda la experiencia adquirida durante los años que estuve en activo, para que la puedan llevar a cabo durante las competiciones que empiezan este mismo fin de semana en la Copa

de España de Gijón", señaló Ruiz de Larrinaga en declaraciones facilitadas por su departamento de prensa.

Este nuevo conjunto está compuesto por seis ciclistas, cuatro chicos y dos chicas, tres juveniles y otros tres Sub-23, los cuales tratarán de lograr el mejor resultado posible en su categoría y con un planteamiento enfocado a tener continuidad las próximas tres temporadas. Además, el objetivo es que puedan tener un futuro mucho más fácil en la disciplina e ir encaminando su futuro profesional sin olvidar los estudios.

Los componentes del 'Bertako igogailuak-Spiuk' son Nahia García (juvenil 1°año), Arkaitz Suso (juvenil 1°año), Asier Beraza (juvenil 2°año), Beñat Fernández de la Peña (Sub-23 1°año), Gorka Corres (Sub-23 1°año) y María Modenes (Sub-23 2°año).

"Como no podía ser menos, quiero agradecer a todos los patrocinadores que están hoy aquí, sin los cuáles este proyecto no sería posible y quiero remarcar que no sólo me han apoyado ahora, sino, que parte de ellos han apostado por mí, incluso cuando competía", recalcó Ruiz de Larrinaga, que celebró que Bertako Ascensores, Spiuk, Naturbero, Cube y el Gobierno Vasco van a posibilitar que los chicos se puedan centrar en su faceta deportiva.