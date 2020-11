Jesús del Nero y Clàudia Galícia estrenan con triunfo la Titan Desert Almería 2020

BARCELONA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ciclista Jesús del Nero y la ciclista Clàudia Galícia se han llevado en categoría masculina y femenina la primera etapa de la Titan Desert Almería 2020, disputada en un circuito de 100 kilómetros alrededor de El Toyo, y abren el palmarés de la carrera en su nueva ubicación.

Cerca de 400 ciclistas tomaron la salida en El Toyo y, tras 100 kilómetros y 1.500 metros de desnivel acumulado, del Nero se llevó un ajustado final al esprint sobre Julen Zubero y, Clàudia Galícia, dominó con holgura la categoría femenina.

Por primera vez, la Titan Desert no se corre en Marruecos. El cambio a Almería, con su costa y el Cabo de Gata, serán el escenario de la edición 2020 de una prueba que cuenta con 5 etapas y un total de 428 kilómetros.

En la primera etapa, el más rápido fue Jesús del Nero (Gobik), que le metió media rueda en meta a Julen Zubero, segundo, y dos segundos al mundialista Sergio Mantecón y al ganador de las últimas cuatro ediciones de la Titan, Josep Betalú.

"Esto está siendo espectacular, el protocolo de seguridad, la organización, todo está al nivel de las mejores carreras del mundo. Es una alegría poder competir después de tanto tiempo y, además, haber conseguido mi primera victoria de etapa", manifestó Del Nero.

Clàudia Galícia (Megamo), por su parte, confirmó la etiqueta de principal favorita. Ganadora de la Titan Desert 2013, llega a Almería a repetir triunfo y superó, en la primera toma de contacto, a Ramona Gabriel en cinco minutos, mientras que tercera fue Sílvia Roura.

"La etapa muy bonita pero exigente, con dos puertos al principio cortos pero duros, una zona central rápida y unos últimos 20 kilómetros especialmente duros, con mucha arena. Este terreno me gusta porque es de dar pedales y he disfrutado. El recorrido me ha gustado mucho, con el acantilado y el mar al lado", señaló la catalana.