José Joaquín Rojas se retira tras 19 temporadas, 22 'Grandes' y 10 victorias

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español José Joaquín Rojas (Movistar Team) se retirará a final de esta temporada 2023 después de estar 19 años en la elite del ciclismo --17 de ellas en la escuadra telefónica-- y haber participado en 22 'Grandes Vueltas' y de haber logrado 10 victorias como profesional, entre ellas dos campeonatos de España en ruta.

"José Joaquín se retira tras casi dos décadas de carrera. Diecisiete años, prácticamente la totalidad, con Movistar Team. Un compañero excelente. Alguien que supo ponerse al servicio de otros y aportar experiencia cuando llegó el momento", anunció el Movistar Team.

'Rojillas', su cariñoso apodo en el equipo, lo deja tras 19 campañas como profesional, tras empezar en el Liberty Seguros en 2005 y dar el salto al entonces Caisse d'Epargne (ahora Movistar Team) en 2007. Una casa que ya no ha abandonado en su carrera profesional.

"La verdad, es que no sé ni por dónde empezar. Quizá no era la manera que tenía pensada de dejar la bici, pero hay veces que las cosas pasan así, y no me puedo quejar ni muchísimo menos. Ya han pasado 18 años desde que di el salto al profesionalismo, 18 años desde que mi sueño se hizo realidad", reconoció Rojas en un vídeo publicado en sus redes.

"He crecido desde muy pequeño viendo a mi hermano Mariano siendo ciclista, y he sido todo un afortunado de poder dedicarme a lo que más me gustaba. Nunca fue un camino fácil para nada. En el camino hubieron muchas trabas, muchas caídas, lesiones, problemas familiares. Sobre todo la pérdida estos últimos años de mi hermana y mi padre, dos personas de las más importantes de mi vida. Pero la vida sigue, y llega el momento de acabar esta aventura", señaló.

Una carrera que le permite llevarse "grandes enemigos, muchísimos recuerdos y muchas historias" que no olvidará. "Lo que me gustaría, sobre todo, es dar las gracias a todas las personas que me habéis acompañado en este viaje. A todos los patrocinadores, Movistar, a toda la gente que lo ha hecho posible. Desde Manolo Sainz, que me dio la oportunidad. Eusebio Unzué, que hasta el día de hoy han sido 17 años con él codo con codo. Y, cómo no, a Mimi, mi pareja, y a mi hijo Luca. Dos pilares fundamentales que han sido vitales estos últimos años en la bici", se sinceró.

"Nos quedan muchas aventuras todavía por vivir. Hoy dejo el ciclismo profesional, pero la verdad es que el ciclismo siempre formará parte de mi vida, aunque no quiera. Y lo llevaré muy dentro", concluyó.

José Joaquín Rojas, de 38 años de edad, se suma al adió de ilustres veteranos en el Movistar Team --como Alejandro Valverde o Imanol Erviti-- y deja paso a futuras generaciones. No obstante, como apunta el ganador de etapa en la Volta a Catalunya o la Itzulia y dos veces campeón español, su futuro podría seguir ligado a la bicicleta.