La joven española Paula Ostiz correrá a partir de agosto de 2025 en el Movistar Team

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La joven ciclista española Paula Ostiz, campeona de Europa contrarreloj juvenil y actualmente en el Cafés Baqué, correrá a partir de agosto de 2025 y hasta el final de la temporada 2028 en las filas del Movistar Team.

Según informó este viernes el equipo 'telefónico', la navarra será la primera del Cafés Baqué, proyecto que respalda la estructura de Abarca Sports, en dar el salto al WorldTour tras firmar un contrato que le verá pasar a prueba con las 'azules' en agosto de 2025, para formar, durante las tres siguientes campañas (2026-28), parte de su equipo como miembro de pleno derecho.

La flamante campeona de Europa contrarreloj, título obtenido este miércoles en Limburgo (Bélgica) todavía como corredora juvenil de primer año, ha causado sensación en el panorama internacional y su gran palmarés de este 2024 incluye el triunfo en la general del Watersley Challenge, la prueba por etapas más prestigiosa del calendario junior. Además, se adjudicó con autoridad los dos títulos de campeona de España (CRI y línea) el pasado mes de julio en Avilés.

"La experiencia con el equipo en la concentración de enero en Jávea fue muy buena; me trataron muy bien, pude ver cómo era el equipo desde dentro y la actitud de las compañeras me gustó mucho. He mantenido el contacto todo el año con 'Sebas' (Unzué) y la 'nave', todo han sido facilidades y eso se agradece muchísimo. Al ser un equipo de casa me siento más arropada", celebró Ostiz.

La joven ciclista española cree que ha llegado en su "mejor momento de forma tanto al Europeo" como a un Mundial donde le gustaría hacerlo "muy bien". "Desde pequeña siempre he soñado por pelear ese maillot arcoíris; a mi familia siempre le he transmitido que podemos pelear por ello algún día. Vamos a ver si podemos conseguirlo, o al menos traernos una medalla como ese oro de la crono de Bélgica, del que tan orgullosa estoy. Zürich será un circuito muy duro, una carrera por eliminación y creo que en la selección llevaremos un gran equipo. Lo afronto con muchísimas ganas e ilusión", añadió.

Por su parte, el director deportivo, Sebastián Unzué, recordó que "por proximidad geográfica" conocen a Paula Ostiz "desde muy 'jovencita'". "Ya en cadetes tuvimos la oportunidad de encontrarnos, y en este primer año como junior ha estado en cierto modo 'incorporada' a la estructura: concentraciones, material... Conoce el entorno y a sus compañeras, lo que facilitará su paso", indicó.

"Creemos que es uno de los mayores talentos de su generación, como demuestran sus resultados, en especial ese oro en la contrarreloj del Europeo, que le sitúa en lo más alto de la categoría. Confiamos en que va a poder crecer paso a paso en nuestro equipo y dar el salto en agosto hará si cabe más fáciles las cosas de cara a su primer año completo en WorldTour en 2026", sentenció.