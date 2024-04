Juan Carlos Unzué motiva al equipo Kosner-Saltoki Home antes de la Titan Desert Marruecos

"Con vuestro esfuerzo estaréis ayudando a que la ELA pueda tener un tratamiento o una cura lo antes posible"



BARCELONA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El equipo Kosner - Saltoki Home disputará por segundo año consecutivo la Skoda Titan Desert Morocco y de nuevo convertirá el esfuerzo de sus ciclistas en una donación a la Fundación Luzón para la lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), con la motivación adicional recibida en los días previos por parte del exfutbolista Juan Carlos Unzué, que lleva desde 2019 luchando contra la enfermedad.

Unzué participó en la iniciativa con un mensaje muy motivador a los 'titanes' durante la concentración que tuvieron en la localidad tarraconense de La Pineda, y se mostró "ilusionado" por poder formar, de algún modo, parte del equipo.

Como participante en pruebas como la Cape Epic, antes de ser diagnosticado, el exportero les recordó a los ciclistas sus experiencias y les transmitió su aliento para que no dejen de luchar cuándo estén en pleno sufrimiento durante la carrera. "Si en algún momento os vienen a la cabeza frases como '¿Qué cojones hago yo aquí?' o '¿Quién me mandaría venir a esto?', recordad que con vuestro esfuerzo y perseverancia estaréis ayudando a que la ELA pueda tener un tratamiento o una cura lo antes posible", se sinceró.

Además, señaló qué se necesita para afrontar con garantías una prueba tan dura como la Titan Desert. "Ese gen competitivo que tenemos y que tienen todos los participantes que irán a la Titan es lo que te mantiene con ganas, ilusión y perseverancia", comentó.

"Si os tengo que decir la verdad, siempre he sido muy optimista, pero en esto no tengo mucha esperanza de que yo me vaya a poder beneficiar. Pero estad seguros de que me voy a quedar con la tranquilidad de que he hecho todo lo posible para que los que vengan puedan tener ese tratamiento o cura", les comentó a los integrantes del equipo.

Unzué cerró su charla con una divertida anécdota cuando participó en la Cape Epic de la mano de su buen amigo Luis Enrique, actual entrenador del Paris Saint-Germain, y desveló que una de las razones por las que no fue a la Skoda Titan Desert es porque odia la arena, y que en la segunda etapa de aquella Epic había mucha.

"Me recordó a la Titan porque había mucha arena. En ese tramo me caí. Y sabía caer porque era portero. Pero había que levantarse, volver a montarse en la bici, arrancar... Cuando quedaban veinte kilómetros le dije a Luis: 'Cuando llegues a meta, avisa a los médicos porque no me voy a poder bajar de la bici'. Y así fue. Desde entonces no volví a tener calambres como aquellos. El suero que me dieron me vino de puta madre", reconoció Unzué.

Este año, el Kosner-Saltoki Home cuenta con el equipo más numeroso de la historia de la prueba, compuesto por 62 ciclistas, y donará a la Fundación Luzón 50 euros por cada componente del equipo que finalice cada una de las 6 etapas. Además, añadirá 1.000 euros por cada victoria diaria de etapa en categoría Masculina, Femenina, Mixta y Equipo, y otros 1.000 euros por cada primer puesto en la clasificación final en las categorías Masculina, Femenina, Mixta, Equipo, Élite, Máster 40, Máster 50 y Máster 60.

Para la edición de este año, que se disputará del 28 de abril al 3 de mayo, Kosner-Saltoki Home ha configurado un equipo de primer nivel, formado por clientes, empleados y ciclistas profesionales, como Miguel Induráin, Óscar Pereiro, Luis León Sánchez, Sylvain Chavanel y Pruden Induráin.