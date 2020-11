Leah Thomas cierra la plantilla del Movistar Team para el 2021

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ciclista estadounidense Leah Thomas se convirtió en la última incorporación para la temporada 2021 del Movistar Team, equipo con el que ha firmado por una campaña y en el que cierra una plantilla de 14 componentes.

La californiana, de 31 años y considerada como una corredora capaz de brillar en casi todos los terrenos, ganó el pasado mes de marzo la etapa 'reina' de la Setmana Valenciana y finalizó en tercera posición en la prestigiosa Strade Bianche.

"Todos los contactos que he tenido con el Movistar Team durante estos últimos tiempos me han transmitido siempre sensaciones muy, muy positivas. La imagen que dan es que les importan sus corredoras, que para ellos la plantilla no es un grupo de deportistas intercambiables entre sí. Son gente clara y transparente sobre lo que te pueden aportar y lo que puedes conseguir con ellos", celebró Thomas en declaraciones facilitadas por su futuro equipo.

La americana tiene "muchas ganas de formar parte de un equipo que sigue desarrollándose y que trata de ser mejor cada día". "Y si le sumas que a nivel de material son un equipo del máximo nivel, cómo no aprovechar esta oportunidad", añadió.

"El año que viene me gustaría conseguir ser más regular y dar el máximo en todas las carreras en las que participe. Tengo mis objetivos en la cabeza y uno de ellos es intentar entrar en la selección olímpica de Toki, pero antes que ellos quiero encajar bien en el equipo y apoyar los objetivos comunes", subrayó la estadounidense.

Además, dejó claro que una de las cosas en las se centrará en 2021 será el de "apoyar" a la neerlandesa Annemiek van Vleuten. "Y si puedo, quiero seguir desarrollándome como corredora, saber aprovechar las oportunidades y brillar en pruebas duras, las clásicas y las carreras que realmente te exigen el máximo. Tengo muchas ganas de juntarme ya con el grupo y trabajar juntos la próxima temporada", afirmó.

Por su parte, Sebastián Unzué reconoció que Thomas era la ciclista que les faltaba "para crear un bloque de plenas garantías". "Es una corredora que se defiende no bien, sino muy bien en todos los terrenos: gran contrarrelojista, sólida en recorridos montañosos y finales en alto, destacada en las clásicas", opinó.

"Su valor resulta clave para este equipo. Su presencia nos permitirá arropar aún mejor si cabe a Annemiek y, a la vez, aspirar a grandes resultados en el conjunto del calendario", sentenció el director del equipo.

De este modo, el Movistar Team da por cerrada su plantilla "más potente y equilibrada de sus cuatro años en la elite", con seis españolas y hasta nueve nacionalidades distintas en un plantel que conforman Katrine Aalerud (NOR), Aude Biannic (FRA), Jelena Eric (SRB), Alicia González (ESP), Barbara Guarischi (ITA), Sheyla Gutiérrez (ESP), Sara Martín (ESP), Emma Norsgaard (DEN), Lourdes Oyarbide (ESP), Paula Patiño (COL), Gloria Rodríguez (ESP), Alba Teruel (ESP), Leah Thomas (USA) y Annemiek van Vleuten (HOL).