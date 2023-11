Lester Fernández puede ser el primer ciclista con discapacidad en completar las tres Titan Desert en un año

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ciclista cubano Lester Fernández está a un paso de convertirse en el primer ciclista discapacitado en completar las tres Titan Desert en un mismo año, en el que, con su más de un 80% de discapacidad, acabó la Skoda Titan Desert de Marruecos y Almería y ahora va camino de completar la prueba de Arabia Saudí.

"Todo empezó cuando, para superar mis diversos problemas de salud, me vinculé con el deporte, que durante muchos años ha sido mi vida. Es amor, es pasión lo que tengo por el ciclismo. A pesar de mis limitaciones, pensé que no me podía parar, que tenía que mirar adelante y decidí iniciar mi proyecto 'Happy Wheels', que consiste en ayudar a las personas con discapacidad a superar sus problemas", destacó Lester Fernández en declaraciones facilitadas por su equipo KH-7.

A Lester Fernández le diagnosticaron una necrosis en la tibia y peroné de su pierna izquierda en 2015, una enfermedad que todavía se complicó más cuando fue atropellado por un coche, pero, lejos de rendirse, salió hacia adelante con el deporte como pasión.

"Conocí entonces las becas KH-7 para participar en la Skoda Titan Desert Morocco, que ayuda a personas con dificultades a participar en una prueba tan importante. Y allí pude dar visibilidad a mi proyecto y demostrar que las personas con discapacidad no tenemos que quedarnos en el sofá sino que tenemos que hacer cosas y ser positivos para encontrarnos mejor", puntualizó.

Al comienzo de su andadura admitió que sintió el "cariño" y "admiración" de muchos ciclistas y de personas que se sienten como él. "Me reconforta pensar que mi ejemplo sirve como ayuda para superar momentos difíciles", dijo.

"La experiencia de Marruecos superó mis expectativas. Mi mensaje llegó a mucha gente y aquello fue muy positivo. Es por eso por lo que decidí hacer también la Skoda Titan Desert Almería, donde también fui 'finisher', el pasado mes de octubre", señaló.

Y ahora se dispone a "completar" la tercera de las tres Titans, en este caso en Arabia Saudí, para poder continuar "lanzando" su mensaje. Por delante, le esperan 350 kilómetros y 2.300 metros de desnivel en cuatro etapas, junto a siete integrantes más del KH-7: Josep María Gómez, Miguel Ángel González, Óscar Alonso, Joan Antoni Cano, Rudi Coduri, Antonio Rodríguez y Ernesto Pastor.