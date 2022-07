Mas: "Confío en que bastantes van a 'caer' en los Pirineos"

"Como haga calor en Peyragudes y Hautacam va a ser un horno, y eso a mi me encanta", apuntó el jefe de filas del Movistar Team

El ciclista español del Movistar Team Enric Mas expresó su confianza en remontar puestos desde el décimo de la general del Tour de Francia porque, según él, muchos de los corredores que le preceden en la clasificación cederán ante el calor intenso que soportarán en las ascensiones a los puertos de los Pirineos.

"Confío que de esos cinco, seis o siete que están delante de mi bastantes van a caer por la dureza de los Pirineos. El podio está muy lejos, pero vamos a confiar. Si vamos a buscarlo tendremos la oportunidad de intentar ganar la etapa", dijo en rueda de prensa telemática en la última jornada de descanso de la ronda francesa.

Enric Mas destacó que los dos equipos "fuertes" del Tour, el Jumbo-Visma y el UAE Team Emirates, "se han quedado con el mismo número de corredores" tras las bajas de Primoz Roglic y Kruijswijk, y advirtió de que a Pogacar "le encanta divertirse". "Será un auténtico espectáculo para vosotros y un sufrimiento para nosotros", apuntó a la prensa.

La principal razón que Mas esgrimió para seguir intentando subirse al podio es "todo el trabajo que hay detrás" y la inversión que ha hecho el Movistar Team en llevar a cabo concentraciones. "Confío en que en Peyragudes y Hautacam haga calor, y como haga calor va a ser un horno, y eso a mi me encanta", celebró.

A su juicio, el Jumbo, "más debilitado", y el UAE "ya no pueden amarrar la carrera como hasta ahora", aunque lamentó los 8 minutos que cedió en el Granon. "Fue una 'putada' para el equipo. Después, he recuperado sensaciones, pero aquel día fue clave. Esta semana ha sido un desastre, he venido a por el podio y veremos qué pasa en la última. Ojalá que pasen muchas cosas. Por ahora, no es lo que esperaba", admitió.

El pupilo de Eusebio Unzué reconoció que le cuesta ir a por el podio y verse décimo, a 7 minutos del 'cajón' en los Campos Elíseos. "Tenemos que jugar nuestras cartas. Conocemos los Pirineos y vamos a disfrutar. Si no se puede el podio, habrá que intentar ser 'top cinco' o buscar una etapa", indicó.

"SI EL PELOTÓN QUIERE SE PUEDE ARMAR EL CAOS"

Mas explicó que en los últimos días ha intentado entrar en una escapada, pero que el Jumbo no le ha dejado. "Ayer cambió todo porque perdieron dos pilares como Primoz y Steve. Solo queda una semana, pero es durísima y, si el pelotón quiere, se puede armar un caos grande", subrayó.

Dijo sentir "rabia", aunque reconoció que el desfallecimiento en los Alpes le ha servido de "gran aprendizaje" para el futuro. "Llegaba muy bien en este Tour, en la crono se había ido algo de tiempo ... Fue un mal momento, pero gracias a que estuve con ellos en Alpe d'Huez me rehice. Tengo que estudiar qué paso para que no vuelva a pasar en un futuro", manifestó.

El líder del Movistar reconoció tener "resaca muscular" que tratará de mejorar en el día de descanso para "recuperar sensaciones" ante la recta final del Tour. "Podemos salir beneficiados de esa batalla entre Pogacar y Vingegaard. Geraint estará pensando en algo más que el podio. Pogacar y Vingegaard son dos 'cracks', que gane el mejor. Es verdad que son dos minutos y medio, pero va a ser un duelo bonito donde podemos sacar partido", recalcó.

Desveló que no consulta las redes sociales y que él mismo se pone "mucha presión". "Porque soy de pedir a los que tengo cerca y, para ello, me tengo que pedir a mi. La autoexigencia es bastante grande, puede que eso me lastre, pero para lograr objetivos grandes tiene que ser así. Voy a seguir pidiéndome mucho a mi mismo y cuando termine mi carrera deportiva ya veremos qué pasa", reflexionó.