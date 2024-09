Mavi García lidera a la selección española en la prueba en ruta del Mundial de Zúrich

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ciclista Mavi García liderará al equipo español este sábado en la prueba en ruta del Mundial que se está disputando en Zúrich (Suiza), y que recorrerá 154 kilómetros en la modalidad femenina con 2.488 metros de desnivel acumulado, lo que convierte a las mejores escaladoras del panorama internacional en grandes favoritas, entre las que destacan la neerlandesa Demi Vollering o la belga Lotte Kopecky, que buscará revalidar el arcoíris.

La selección española estará representada por la actual campeona nacional Usoa Ostolaza, que debutará en la prueba élite acompañando a Mavi García, que lleva más de un lustro establecida como una de las mejores corredoras de montaña del mundo. La ciclista balear, tras su gran rendimiento en los Juegos Olímpicos, en los que finalizó sexta, ha preparado "con mimo" este Mundial para tratar de ser protagonista.

"En esta ocasión, he decidido irme a Sierra Nevada para prepararlo bien. Me sentía en una buena condición. Lo hice bien en los Juegos Olímpicos y también en la última carrera en Romandía, y he querido hacer un esfuerzo extra para tratar de buscar un buen resultado también aquí en el Mundial", explica la ciclista en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC).

García cree que será un recorrido "más duro de lo que parece". "El circuito, además de ser muy exigente, una vez que ruedas en él, te das cuenta de que se va a hacer muy rápido y que puede que veamos una carrera como las que hemos visto en los juniors, en las que se llega casi de uno en uno", destaca.

La española tratará de mejorar el décimo puesto del año pasado en Glasgow, y tiene depositada una "ilusión alta" en esta cita. "Luego habrá que ver cómo se da la carrera, porque en el ciclismo hay muchas variantes, pero tenemos un buen equipo. Mis compañeras confían mucho en mí y me gustaría tratar de devolverles ese apoyo con un buen resultado", concluye la corredora.

Por su parte, Mireia Benitó dejó claro que son "un muy buen grupo", y que se entienden "todas muy bien". Además, cree que está en "un buen estado de forma" y que juntas pueden hacer "un muy buen trabajo para Mavi (García". "Ella está en un estado de forma sensacional y realmente confío en que puede hacerlo muy bien", confiesa.

Además de Ostolaza, García y Benito, el combinado español estará representado por Sara Martín, y las sub23 Paula Blasi y Enertiz Vadillo. Martín señala que "es un Mundial realmente duro". "Va a ser un recorrido de desgaste y creo que eso beneficia a Mavi (García), que es nuestra principal baza", remarca la burgalesa, que pretende que estén "muy presentes en carrera" para "conseguir un bonito resultado".

Por su parte, la debutante Paula Blasi, que debutará en un Mundial élite al igual que Ostolaza y Vadillo, comenta que "el circuito es muy duro, revirado y estrecho", por lo que será "importante pelear en las dos primeras vueltas para tener una buena posición, porque si te pilla atrás en una subida y se corta, no lo vas a poder salvar por muchas piernas que tengas", sentencia.

En su caso, su participación será doblemente importante porque, al igual que Vadillo, optará al podio en la categoría sub-23, ya que habrá doble reparto de medallas: uno para las tres primeras élite y otro para las tres primeras ciclistas que crucen la meta de la categoría sub23.

El recorrido plantea un primer tramo de dureza a Binz, de 4,6 kilómetros al 4,5%, previo a la entrada en el circuito al que darán cuatro vueltas. Ahí se encontrarán con la dura subida a Zürichberstrasse de 1,1 kilómetros al 8% de media y máximas del 15%, y Witikon, con 2,3 kilómetros al 5,7% de promedio, con máximas del 9%.

Las principales rivales de las españolas para la victoria serán la belga Lotte Kopecky, que buscará su segunda corona consecutiva, o la neerlandesa Demi Vollering, que tratará de desquitarse de la amarga decepción de perder el Tour de Francia hace unos meses por solo unos segundos de diferencia sobre la polaca Katarzyna Niewiadoma, otra de las favoritas al triunfo.

En ese ramillete también están las italianas Elisa Longho Borghini y Elsa Balsamo, la también neerlandesa Puck Pieterse o la francesa Julliette Labous, sin olvidar a la alemana Liane Lippert o la estadounidense Kristen Faulkner, que se colgó el oro en París sorprendiendo a todas las favoritas.