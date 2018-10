Nibali y Aru contra el 'imperio Movistar' en una Vuelta huérfana de Froome

Publicado 24/08/2018 11:28:52 CET

Los italianos y los 'telefónicos' Quintana y Valverde, favoritos al podio en una ronda sin el líder del Sky, último ganador

MADRID, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los italianos Vincenzo Nibali (Bahrain Mérida), con el dorsal 1 por la ausencia del último ganador, el británico Chris Froome, y Fabio Aru (UAE Team Emirates) y los líderes del Movistar, el colombiano Nairo Quintana y el español Alejandro Valverde, son los grandes referentes en la 73ª edición de la Vuelta a España, que se disputa desde este sábado y hasta el 16 de septiembre y en la que tampoco estará el lesionado Mikel Landa.

Vincenzo Nibali portará el dorsal número 1 por la renuncia de Froome, que estará en el Tour de Gran Bretaña junto al reciente amarillo en el Tour, Geraint Thomas. El corredor de origen keniata no defenderá así el trono que el año pasado acabó manchado por el resultado adverso por salbutamol y que le permitió completar el triplete de Giro, Tour y La Vuelta.

Campeón en 2010, el 'Tiburón' será uno de las principales ruedas a seguir después de recuperarse de su caída en el Alpe d'Huez y frente a los 'telefónicos' Nairo Quintana y Alejandro Valverde, que pese a que centraron el foco en los últimos años solo en el Tour intentarán desquitarse de sus últimas participaciones en la ronda gala.

La Vuelta se acopla mejor a un Quintana, vencedor hace dos años, e incluso a Valverde, ganador en 2009, por las 6 etapas de montaña y las dos contrarrelojes que no penalizarán a los que no son especialistas puros en la materia. No ha sido una buena cosecha para ambos la del 18, pues no disputaron el Giro y solo fueron décimo y décimocuarto en el Tour.

Al lado de este trío emerge Fabio Aru, campeón de La Vuelta en 2015, aunque su pico de forma es una incógnita porque los problemas físicos han lastrado al de Cerdeña hasta el punto de no poder acabar el Giro de Italia y no haber competido en el Tour.

No estará la gran esperanza nacional Mikel Landa, descartado por lesión. El alavés no estará en el pelotón al todavía sufrir dolores tras la fractura y doble rotura en las costillas. A la caída en la Clásica de San Sebastián hay que sumar los daños padecidos en otro golpe recibido durante el pasado Tour.

Aparte de estas figuras, las casas de apuestas apuntan los nombres del australiano Richi Porte (BMC), el británico Simon Yates (Mitchelton-Scott) y el colombiano Miguel Ángel López (Astana), que también tendrían sus oportunidades de victoria.

Otras figuras importantes del pelotón internacional que sí estarán son Peter Sagan y Rafal Majka (Bora-Hansgrohe), David de la Cruz y Michal Kwiatkowski (Sky), Rigoberto Urán (Education First), el hermano de Simon, Adam Yates (Mitchelton-Scott), Daniel Martin (UAE), Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), los hermanos Ion y Gorka Izagirre (Bahrain-Merida) o Matteo Trentin (Mitchelton-Scott), flamante campeón de Europa.

EL COLL DE LA GALLINA, CLAVE COMO PUNTO FATÍDICO

Málaga será el origen de una edición con 3.271,4 kilómetros, dos etapas de contrarreloj y ocho llegadas en alto, con los míticos Lagos de Covadonga y el Coll de la Gallina, en la penúltima fecha.

La rampa de salida será el Museo Pompidou de Málaga, ocho kilómetros decontrarreloj que atravesarán el corazón de la capital de la Costa del Sol y que tendrá la meta en la Plaza de la Constitución, en el 40 aniversario de la Carta Magna, tras atravesar la céntrica y comercial calle del Marqués de Larios.

Las siguientes tres etapas también serán en la provincia de Málaga, con el Caminito del Rey como punto y final de la primera etapa en línea. El recorrido se irá endureciendo progresivamente con la primera llegada en alto en el cuarto día (28 de agosto) a Alfacar, en la Sierra de la Alfaguara.

Otro de los días marcados 'en rojo' será la novena etapa, con llegada a la cima castellano-leonesa La Covatilla. Después, llegará el tríptico astur-leonés en las etapas 13, 14 y 15. En esa última llegarán la subida a los Lagos de Covadonga, el domingo 9 de septiembre.

Tras los Lagos, llegará la última semana de competición. Tras descansar el lunes, la Vuelta se reanudará con la segunda contrarreloj entre Santillana del Mar y Torrelavega. Después, etapas "ascendentes" con paso por el País Vasco, Cataluña y Andorra.

Será en los Pirineos donde se conocerá al nuevo maillot rojo. La llegada al Coll de la Gallina, el sábado 15 de septiembre, marcará el desenlace, antes de disfrutar del éxito en las calles de Madrid para el ganador de una Vuelta en la que, si bien Nibali, Aru, Quintana y Valverde parten como favoritos, todo puede ocurrir.