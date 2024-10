Nil Gimeno asciende del Equipo Finisher al Equipo Kern Pharma y firma hasta 2027

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Equipo Kern Pharma confirmó este lunes el ascenso desde su filial, el Equipo Finisher, del ciclista español Nil Gimeno, que será la temporada que viene ciclista profesional con el conjunto navarro y con un contrato hasta el año 2027.

El vallisoletano asciende tras su segundo año en la categoría Sub-23, el cual ha sido "de muchísimo crecimiento" para el corredor. "Creo que he dado un paso hacia delante que sabía que tenía, pero me faltaba reflejar en la carretera", expresó.

Durante este 2024, Nil Gimeno ha sumado cuatro victorias gracias a sus dos etapas en la Vuelta a Castilla y León y dos pruebas del Torneo Lehendakari, en Baranbio y Urduliz, y además ha conseguido podios en rondas por etapas como la propia Vuelta a Castilla y León y la Vuelta a Navarra, o un segundo puesto en la Subida a Arrate.

"En el Equipo Finisher me han transmitido mucha confianza y me han ofrecido oportunidades en las carreras más importantes del año, lo que me ha ayudado a dar el cien por cien en cada momento", celebró Gimeno, que se considera "un corredor muy versátil, que puede rendir en recorridos de gran dureza y en carreras que se resuelvan en grupos reducidos".

Por su parte, el manager general del Equipo Kern Pharma, Juanjo Oroz, cree que este fichaje demuestra "la clara apuesta por la cantera y por el futuro" ya que el castellano-leonés será el cuarto ciclista del Equipo Finisher que pasará a profesionales la próxima temporada. "Es un orgullo y es muy significativo de nuestra filosofía", remarcó.

"Su actitud ha sido buenísima desde el primer día y con un rendimiento muy estable durante todo el año. Desde el inicio apoyando a los compañeros, con los mejores en carreras internacionales de gran nivel y con victorias muy destacadas, especialmente a final de temporada", agregó Oroz.