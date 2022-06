Los nuevos maillots de Santini, una "seña de identidad" de La Vuelta

MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Vuelta 22 contará en esta edición con cinco maillots oficiales, por sexta vez consecutiva de la firma italiana Santini, al disponer de los habituales maillot de líderes y una edición especial de La Roja de mejor de la general para las tres primeras etapas de la ronda española en los Países Bajos.

Esta versión especial de La Roja la vestirá el líder de la carrera durante las tres primeras etapas en los Países Bajos, en homenaje a las ciudades anfitrionas de Breda, 's-Hertogenbosch y Utrecht. Diseñado por Mattijs van Bergen, entre cuyos clientes destaca la Reina de los Países Bajos, se inspiran en los emblemas de las tres ciudades con motivos rojos y blancos, con líneas y bloques que se combinan con el azul de la bandera neerlandesa.

Santini Cycling Wear y Unipublic presentaron los maillots oficiales de La Vuelta 22 este martes en la tienda La Grupetta - BH Concept Store de Alcobendas (Madrid), en un acto en el que se desvelaron también los cuatro kits especiales diseñados por Santini para destacar algunas de las etapas más emblemáticas de la ronda española.

Una vez La Vuelta regrese a territorio español, el maillot de líder de la general volverá a ser el tradicional maillot rojo patrocinado por Carrefour. El líder de la clasificación por puntos seguirá luciendo el maillot verde de Skoda. El maillot blanco de Plenitude lo portará el mejor joven y el rey de la montaña vestirá el maillot de lunares patrocinado por Loterías y Apuestas del Estado.

Todos los maillos de líder se producen en la fábrica italiana de Santini a partir de materiales totalmente sostenibles: Ecofabric RECY by Corno, un tejido confeccionado con hilo reciclado elaborado a partir de materiales reutilizados, y Native - Ecoknit by Sitip, compuesto por fibras e hilo reciclado sin productos químicos contaminantes para reducir el consumo de recursos naturales y la dependencia de energías no renovables.

"Estamos encantados de vestir a los grandes campeones de La Vuelta un año más. Hoy celebramos además que se cumplen seis años de este fructífero acuerdo de patrocinio", declaró la CEO de Santini Cycling Wear, Monica Santini.

Por su parte, el director de La Vuelta, Javier Guillén, se mostró contento por la alianza con Santini "tras seis años de colaboración beneficiosa para ambas partes". "Los maillots son la seña de identidad de la carrera, especialmente La Roja del líder, y junto a las ediciones conmemorativas hacen que nos sintamos orgullosos de ir de la mano de Santini para vestir a nuestros ciclistas", añadió.

Junto a los maillots oficiales, Santini elabora cada año una serie de conjuntos especiales conmemorativos de algunas de las etapas más emblemática de La Vuelta --Colláu Fancuaya (Asturias), la Muralla Roja de Alicante, Sierra Nevada y Madrid--.