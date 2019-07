Óscar Pereiro: "Yo no puedo decir que Landa ha perdido el Tour"

Publicado 16/07/2019 12:48:36 CET

"España tiene que ilusionarse con Enric Más, pero no le metamos más presión, dejémosle tiempo", pide el Embajador de Ecovidrio

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El exciclista Óscar Pereiro, vencedor del Tour de Francia de 2006, no da por perdida la ronda francesa para el español del Movistar Mikel Landa pese a su caída y que es "mala suerte en estado puro", invita a "ilusionarse" con Enric Más (Deceuninck-Quick Step) y pronostica que Alejandro Valverde va a ganar hasta el día de su retirada.

"Landa es mala suerte en estado puro. Ya le pasó en el Giro; en el Tour después de librar todos los adoquines se cae en una alcantarilla cuando nadie se lo espera y lo de este año en el Tour ... es mala suerte. Queremos pensar que está en el sitio inadecuado. ¿Qué tiene el Tour perdido? Alguien como yo no puede decir eso. Perdí 29 minutos un día y recuperé 30 al día siguiente", dijo en una entrevista a Europa Press.

Pereiro insistió en que Landa "no tiene perdido" el Tour, a pesar de estar a 4:15 del liderato por la caída de este lunes, pero que, a partir de ahora, dependerá de los movimientos de otro de los líderes, el colombiano Nairo Quintana, y las órdenes de equipo. "Sus movimientos van a estar un poco condicionados a lo que Nairo sienta en cada etapa y el equipo decida", explicó.

Por ello, el excorredor de Mos (Pontevedra) sugirió que "España tiene que ilusionarse con Enric Más, que está en un equipo que lleva el líder y está librando todo en estas primeras etapas". "Más suele ir mejor en la tercera semana por lo que hemos visto en las Vueltas que ha corrido. Con Enric tenemos que tener ilusión, pero no le metería más presión de la necesaria", reclamó.

En este sentido, recordó el exciclista del Phonak, Caisse d'Epargne y Astana, actualmente Embajador de Ecovidrio e impulsor de la iniciativa 'Recicla Vidrio y Pedalea', que en España existe la 'costumbre' de buscar un relevo desde la retirada de Miguel Indurain, pentacampeón del Tour de Francia.

"Entonces, necesitamos que Olano gane carreras; se retira Contador y ... necesitamos un sustituto. Dejémosle tiempo. El Tour de Francia no es la Vuelta a España, es especial y ya lo hemos visto: en el Tour estás esperando a que llegue la montaña y un corredor que está en forma como Pinot pierde más tiempo en el llano que en la montaña. Paciencia", solicitó.

"NAIRO TIENE UN TOUR EN SUS PIERNAS"

En una edición propicia para los escaladores y con pocos kilómetros de contrarreloj, Nairo Quintana es una de sus apuestas para el jersey amarillo en los Campos Elíseos, aunque pidió un punto más de ambición al pupilo de Eusebio Unzué.

"Esperamos todos que gane el Tour de Francia, tiene un Tour en sus piernas y simplemente tiene que demostrar la ambición, las ganas de demostrar que ha intentado todo por ganar la carrera", comentó sobre las opciones del 'jefe de filas' telefónico.

Del campeón del mundo, Alejandro Valverde, no le "sorprende nada", ni siquiera su reciente renovación que le llevará a aparcar la bici con, al menos, 41 años. "Es un corredor que cumple años porque lo pone en el dni, pero a nivel físico sabe mantenerse muy bien, le gusta tanto la bicicleta que para él el sufrimiento forma parte de su diversión y creo que debe correr hasta que le apetezca. El matrimonio que tiene con Abarca y Movistar debe acabar cuando decida. Va a ganar carreras hasta el último día que monte en bicicleta", vaticinó.

Acerca de los favoritos al jersey rojo de la Vuelta, prefirió esperar al término del Tour por los candidatos que no triunfan o sufren caídas que les apartan del podio. "Tenemos a Dumoulin que tiene que apostar por la Vuelta; Nairo, Alejandro, Froome ya nada ... Roglic creo que también vendrá a disputar, 'Supermán' López, Enric Más vuelve ... Es una carrera muy bonita que, no sé cómo lo hace Javier Guillén ni Unipublic, que se decide el último día. Eso es algo que no consiguen ni Giro ni Tour", comparó.

En la ronda española, Pereiro volverá a promover la campaña de concienciación 'Recicla Vidrio y Pedalea' que, por quinto año consecutivo, Ecovidrio llevará a cabo en las ciudades por las que atraviesa la Vuelta para destacar la necesidad del reciclaje del vidrio.

Como novedad en este 2019, los ciclistas firmarán en un panel de vidrio reciclado antes de la salida de cada etapa y el trofeo del ganador de cada jornada estará hecho con vidrio reciclado por los habitantes de esa localidad. "La Vuelta es un escaparate magnífico para concienciar a los jóvenes para que este mundo esté más limpio, ecológico y sostenible", subrayó el ganador del Tour de 2006.