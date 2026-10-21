Paula Blasi ficha por el Movistar Team

Archivo - Paula Blasi - David Kirouac/Icon Sportswire / Zuma Press / Europ

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ciclista española Paula Blasi correrá en el Movistar Team las próximas tres temporadas, fichaje galáctico del equipo telefónico con una de las grandes irrupciones de la última temporada, campeona de La Vuelta a España en su segundo año en la élite.

Según informó este miércoles el conjunto español, la de Esplugues de Llobregat (Barcelona), de 23 años, cambia el UAE Team ADQ por un Movistar Team donde buscará "seguir creciendo, ampliar sus límites y consolidarse entre las mejores corredoras del mundo, después de mostrar una progresión meteórica".

Después de cerrar 2024, todavía como amateur, con triunfos en el Campeonato de Cataluña de contrarreloj y ruta, además de terminar cuarta en el Tour de l'Avenir, Blasi comenzó 2025 en las filas del equipo de desarrollo del UAE, aunque desde el inicio de la temporada compitió también con el primer equipo, antes de ser promocionada oficialmente al WorldTour en mayo.

En su primera temporada entre las profesionales, la catalana consiguió cuatro victorias, entre ellas su primer triunfo en el UCI Women's WorldTour, una etapa del Tour de Romandie Féminin, donde además terminó cuarta en la clasificación general. Su progresión internacional se confirmó también con el título de campeona de Europa sub-23 en ruta y la medalla de bronce en el Mundial.

La ciclista barcelonesa dio otro paso de gigante este 2026 desde las primeras carreras del año, tercera en la general del Santos Women's Tour Down Under, para hacerse después con la victoria en la Amstel Gold Race. Apenas tres días después fue tercera en La Flèche Wallonne y cerró el tríptico de las Ardenas con una quinta posición en la Liège-Bastogne-Liège, su primer Monumento.

Blasi llegó con fuerza a su primera 'grande' y llevó su progresión a la conquista de La Vuelta, cimentada en los dos últimos finales en alto: segunda en Les Praeres y remontada en la general en L'Angliru, para vestirse de rojo y convertirse en la primera corredora española en ganar La Vuelta.

Unas semanas después, Blasi volvió a imponerse en una carrera por etapas, esta vez en el CIC-Tour Féminin des Pyrénées, donde consiguió además una victoria de etapa, con una exhibición en el mítico Tourmalet. En junio llegó otro de los grandes momentos de su temporada: en la Volta Ciclista a Catalunya, donde se exhibió en La Molina y se impuso también en la general.

"Con la llegada de Paula Blasi, el Movistar Team refuerza todavía más su apuesta por el ciclismo femenino y por la construcción de un proyecto capaz de reunir presente y futuro. Desde la creación del equipo en 2018, la estructura no ha dejado de crecer hasta convertirse en una de las referencias del pelotón internacional, y ahora incorpora a la vigente campeona de La Vuelta a un grupo que ya cuenta con corredoras de la talla de Marlen Reusser o Liane Lippert", añade la nota del Movistar. El conjunto telefónico celebra contar las tres últimas campeonas del mundo júnior en ruta: Cat Ferguson (2024); Paula Ostiz, vencedora en 2025; y Alejandra Neira, que se proclamó campeona del mundo este viernes en Montreal. "La incorporación de Blasi completa así un proyecto que combina algunas de las grandes referencias del ciclismo femenino actual con una generación de jóvenes corredoras llamadas a marcar el futuro del deporte", termina.

"Me encuentro en un punto de mi carrera deportiva donde necesitaba dar un paso diferente, buscar un equipo que creyera en mí, viera con buenos ojos mis objetivos y fuera tan ambicioso como yo. Voy a poder crecer y también compartir un liderazgo y aprender de Marlen (Reusser), que para mí desarrollo como deportista va a ser importante. Además, es el equipo de casa, da más orgullo llevar la equipación puesta", explicó Blasi.

Por su parte, el responsable de la estructura, Sebastián Unzué, reconoció la ilusión por el fichaje de todo una campeona. "Estamos muy ilusionados de anunciar, por fin, la incorporación de Paula a nuestro equipo para las tres próximas temporadas. Con su llegada damos un nuevo salto de calidad que nos permitirá luchar por las carreras más importantes del calendario. Quiero agradecerle a Paula su confianza y que haya creído en este proyecto. Tenemos muchas ganas de empezar a trabajar juntos", apuntó.