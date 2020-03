Pinot: "No sé si aplazará el Tour, ahora hay cosas más importantes"

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El corredor francés Thibaut Pinot, del Groupama-FDJ, expresó su inquietud sobre el posible aplazamiento del Tour de Francia, previsto del 27 de junio al 19 de julio, debido a la expansión de la pandemia del coronavirus, aunque confesó que en la actual coyuntura "hay cosas más importantes".

"No sé si ASO puede aplazarlo. Pero sí, puede ser aplazado o cancelado, y eso me inquieta mucho porque un año sin el Tour, y sin un gran Tour, es un año complicado", dijo en declaraciones a France TV Sport que recoge Europa Press.

Thibaut Pinot destacó que el recorrido de esta edición de 2020 le iba "totalmente". "Estoy en mis mejores años, tengo 30 años, estoy al máximo nivel. Sería un año perdido, pero no sé si después todas las carreras se van a suceder en julio, en agosto o en los meses siguientes", manifestó.

El líder del equipo Groupama-FDJ, ganador en la cima del Tourmalet el verano pasado, admitió que el contexto actual el ciclismo ha pasado a un segundo plano. "Hay cosas más importantes que saber si el Tour va a ser cancelado o aplazado. Es por eso que no puedo quejarme si tengo que entrenarme un mes en casa, no tengo derecho a quejarme. Estamos en una situación un poco irreal y el ciclismo no está al margen de ello", indicó.

Desde el inicio de la epidemia, el pasado 24 de enero, Francia ha registrado 19.856 casos positivos por coronavirus y 860 muertos, según los últimos datos facilitados este lunes por el Gobierno galo.