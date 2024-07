Pogacar: "No he perdido una batalla psicológica"

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) vio "un gran día" este miércoles en el "gran trabajo" de su equipo, a pesar de la derrota al esprint ante su rival en la general el danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), negando la derrota en "una batalla psicológica".

"Ha sido un gran día. Mi equipo hizo un gran trabajo. Tenía buenas piernas en el Puy Mary y decidí atacar de lejos. Me sentía muy cómodo bajando hasta que mi bici patinó en una curva y perdí un poco de confianza. Creo que gasté mucha energía de camino al Col de Pertus", dijo tras cruzar la línea de meta.

Pogacar lanzó un nuevo ataque en Le Lioran, pero el ganador de las dos últimas ronda galas recuperó medio minuto y terminó imponiéndose en la undécima etapa. "Jonas [Vingegaard] hizo un gran esfuerzo en ese puerto y logró atraparme, demostrando que estoy en una gran forma física. Contemporizar un poco porque quería asegurarme la bonificación en la cima", afirmó.

"La siguiente ascensión no era lo suficientemente dura como para atacar de nuevo, así que esperé para jugarme el triunfo al sprint. Cometí un pequeño error, porque no me esperaba este tipo de resolución y no conocía demasiado bien el final. Tampoco me esperaba un sprint tan potente por parte de Jonas", añadió.

Con todo, el líder de la general negó una derrota "psicológica" ante el danés. "No he perdido una batalla psicológica. Yo le derroté en la primera subida y después él me atrapó en la segunda. Estamos muy igualados. Ahora todo lo que tengo que hacer es mantener mi ventaja hasta los Pirineos. Los puertos pirenaicos son muy diferentes de estos y se adaptan mejor a la preparación que he hecho de cara al Tour de Francia", afirmó.

"Va a ser una lucha muy reñida y bonita de presenciar. Estoy seguro de que nadie duda ya de la forma física de Jonas. Y no nos podemos olvidar de Remco [Evenepoel] y Primoz [Roglic]: aunque hayan perdido tiempo hoy, van a estar ahí", terminó.