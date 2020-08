Raúl García se adjudica el triunfo en la crono Sub-23 de Cazorla

MADRID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ciclista madrileño Raúl García, que cursa su primer año en la categoría Sub-23, se ha proclamado este viernes campeón de España en la modalidad de contrarreloj, por delante de Jokin Murguialday e Iván Cobo en una durísima prueba celebrada con salida en Cazorla y meta en La Iruela (Jaén).

Raúl García, que invirtió un tiempo de 38 minutos y 50 segundos en completar el recorrido, sacó 29 segundos de ventaja al segundo clasificado y no dio pie a las sorpresas en el tramo final de la prueba. En la zona montañosa fue donde más apretó y más rédito obtuvo.

"Sabía que estaba muy bien, entrenando iba rápido, pero hasta que no llegas a carrera no sabes cómo puedes ir. De salida iba muy fuerte, así que he intentado regular, sobre todo para la zona de bajada porque la crono se iba a ganar subiendo y no en esos tramos", explicó el madrileño.