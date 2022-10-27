Publicado 27/10/2022 13:13

Recorrido oficial del Tour de Francia 2023

Mapa del recorrido del Tour de Francia de 2023.
Mapa del recorrido del Tour de Francia de 2023. - ASO


MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Éste es el recorrido oficial del Tour de Francia de 2023, que se disputará del 1 al 23 de julio y que ha sido presentado este jueves en el Palacio de Congresos de París.

ETAPAFECHA RECORRIDO KMS.
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1 01/07 BILBAO-BILBAO 182.

2 02/07 VITORIA-GASTEIZ - SAN SEBASTIÁN 209.

3 03/07 AMOREBIETA-ETXANO - BAYONA 185.

4 04/07 DAX-NOGARO 182.

5 05/07 PAU-LARUNS 165.

6 06/07 TARBES - CAUTERETS-CAMBASQUE 145.

7 07/07 MONT-DE-MARSAN - BURDEOS 170.

8 08/07 LIBOURNE - LIMOGES 201.

9 09/07 SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT - PUY DE DOME 184.

10/07 DESCANSO.

10 11/07 VULCANIA - ISSOIRE 167.

11 12/07 CLERMONT-FERRAND - MOULINS 180.

12 13/07 ROANNE - BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS 169.

13 14/07 CHATILLON-SUR-CHALARONNE - GRAND COLOMBIER 138.

14 15/07 ANNEMASSE - MORZINE LES PORTES DU SOLEIL 152.

15 16/07 MORZINE - SAINT-GERVAIS MONT BLANC 180.

17/07 DESCANSO.

16 18/07 PASSY - COMBLOUX (CRI) 22.

17 19/07 SAINT-GERVAIS MONT BLANC - COURCHEVEL 166.

18 20/07 MOUTIERS - BOURG-EN-BRESSE 186.

19 21/07 MOIRANS-EN-MONTAGNE - POLIGNY 173.

20 22/07 BELFORT - LE MARKSTEIN FELLERING 133.

21 23/07 SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES - PARIS 115.

TOTAL: 3.404 KILÓMETROS.

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