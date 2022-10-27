Recorrido oficial del Tour de Francia 2023

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -
Éste es el recorrido oficial del Tour de Francia de 2023, que se disputará del 1 al 23 de julio y que ha sido presentado este jueves en el Palacio de Congresos de París.
ETAPAFECHA RECORRIDO KMS.
------------------------------------------------------------.
1 01/07 BILBAO-BILBAO 182.
2 02/07 VITORIA-GASTEIZ - SAN SEBASTIÁN 209.
3 03/07 AMOREBIETA-ETXANO - BAYONA 185.
4 04/07 DAX-NOGARO 182.
5 05/07 PAU-LARUNS 165.
6 06/07 TARBES - CAUTERETS-CAMBASQUE 145.
7 07/07 MONT-DE-MARSAN - BURDEOS 170.
8 08/07 LIBOURNE - LIMOGES 201.
9 09/07 SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT - PUY DE DOME 184.
10/07 DESCANSO.
10 11/07 VULCANIA - ISSOIRE 167.
11 12/07 CLERMONT-FERRAND - MOULINS 180.
12 13/07 ROANNE - BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS 169.
13 14/07 CHATILLON-SUR-CHALARONNE - GRAND COLOMBIER 138.
14 15/07 ANNEMASSE - MORZINE LES PORTES DU SOLEIL 152.
15 16/07 MORZINE - SAINT-GERVAIS MONT BLANC 180.
17/07 DESCANSO.
16 18/07 PASSY - COMBLOUX (CRI) 22.
17 19/07 SAINT-GERVAIS MONT BLANC - COURCHEVEL 166.
18 20/07 MOUTIERS - BOURG-EN-BRESSE 186.
19 21/07 MOIRANS-EN-MONTAGNE - POLIGNY 173.
20 22/07 BELFORT - LE MARKSTEIN FELLERING 133.
21 23/07 SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES - PARIS 115.
TOTAL: 3.404 KILÓMETROS.