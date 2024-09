Ricardo Ten sigue de dulce y se corona campeón del mundo contrarreloj

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Ricardo Ten alargó su gran momento y se proclamó este martes campeón del mundo contrarreloj de la clase C1 de los Mundiales de Ciclismo Paralímpico que se están disputando en Zurich (Suiza), mientras que su compatriota Sergio Garrote fue bronce en la clase H2 y Manuela Vos logró un oro histórico en la clase H1.

El valenciano llegaba a esta cita después de unos exitosos Juegos Paralímpicos de París donde se llevó tres metales, entre ellos uno dorado en la contrarreloj en carretera donde no dio demasiadas opciones a sus rivales.

Ahora, Ten tenía como objetivo reeditar su maillot arco iris de esta disciplina y lo consiguió al ser el mejor sobre el recorrido de casi 19 kilómetros tras marcar un tiempo de 25:25.48, inalcanzable para sus rivales. El polaco Zbigniew Maciejewski y el neerlandés Andre Wijnhoud fueron plata y bronce respectivamente, a 16 y 39 segundos respectivamente.

"Estoy muy feliz. Sabíamos que veníamos en buen estado de forma después de los Juegos, pero siempre tienes esas dudas porque después de París ha habido ahí unos días en los que no hemos parado de estar para arriba y para abajo", indicó Ten a la RFEC.

Además, el valenciano recordó que no le favorecía "para nada" esta contrarreloj. "Pero creo que hemos sabido sufrirla muy bien, sobre todo la segunda parte. Las referencias que me ha estado dando todo el rato Félix (García Casas, seleccionador) creo que me han ayudado a saber que en el segundo parcial pues aún podía acabar de darlo todo. Nos va a encantar poder lucir todo el año este maillot", remarcó.

Además, la jornada trajo también el oro mundial de Manuel Vos, que se proclamó campeona del mundo en la clase H1 (bicis de mano), la primera mujer española en conseguir este hito, tras aventajar en más de siete minutos a la italiana Luisa Pasini, la otra participante inscrita en la prueba.

También brilló el catalán Sergio Garrote, aunque en su caso no pudo defender su trono mundial y bajó dos escalones en el podio que había encabezado hace unas semanas en Paris 2024 donde fue muy superior a sus dos principales rivales, el francés Florian Jouanny y el italiano Luca Mazzone.

Pero en esta ocasión el actual doble campeón paralímpico no pudo estar al mismo nivel que en los Juegos y finalizó en la tercera posición, a 54 segundos del oro, que fue para Mazzone, y a 14 de la plata, que se colgó Jouanny.

Bronce también fue el premio inicial para Gonzalo García Abella en la modalidad de T1 (triciclos), en la que se quedó a casi dos minutos del campeón, el canadiense Nathan Clement, y a más de medio minuto de la plata que se llevó el italiano Giorgio Farroni. Sin embargo, tras varias reclamaciones, los jueces le dieron finalmente el metal al uzbeco Aziz Atakhodjaev y dejaron al español en la cuarta plaza.

Además, Eduardo Santas, plata en Paris 2024 en la clase C3, fue descalificado de su prueba, mientras que Joan Reinoso fue cuarto en T2, a 14 segundos del podio. Juan Alberto Jiménez fue noveno en C3, Maurice Eckhard y Luis Javier Arcega fueron sexto y séptimo respectivamente en C2 y Luis Miguel García-Marquina, sexto en H3.