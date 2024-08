Roglic: "Veremos cómo respondo a todas estas exigencias a mi cuerpo"

MADRID, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ciclista esloveno Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe) se ha mostrado satisfecho de haber tenido "piernas suficientes" para ganar la octava etapa de La Vuelta a España, con la que ha recortado puntos al líder Ben O'Connor (Decahtlon-AG2R La Mondiale Team), y ahora tendrá que esperar para ver cómo responde "a todas estas exigencias" a su "cuerpo".

"He sufrido bastante, ha sido un día caluroso. Pero, en el final, he visto la oportunidad, y he ido a por ello. He apostado por eso y he tenido la suerte de tener las piernas suficientes para ganar hoy", desveló tras atravesar la línea de meta en la localidad jiennense de Cazorla.

El tricampeón de la ronda española también está expectante por cómo se encontrará físicamente en los próximos días. "Por supuesto, es bueno conseguir ventaja sobre Ben O'Connor. Quizás mañana vuelvo a perder tiempo, lo haré lo mejor que pueda. Cada día corremos a tope, y veremos cómo respondo a todas estas exigencias a mi cuerpo después de un periodo duro con mi caída", apuntó.

Por su parte, el australiano O'Connor, que se dejó 46 segundos en meta, reconoció que ha perdido más de lo esperado este sábado. "Ha sido una salida dura, y luego Israel quería cazar la fuga y lo ha hecho más duro. Estoy un poco decepcionado por cómo me ha ido en el final. Lo teníamos todo controlado, y eran Primoz -Roglic-, Almeida y otros los que se habían cortado, yo había estado siempre en cabeza", indicó.

"Perder 46 segundos es más de lo que quería para el día de hoy, pero realmente no ha sido mi mejor día. Espero que vengan días mejores. Mañana es muy diferente, no me preocupan estos puertos en Sierra Nevada. Espero tener un buen día y mantener el maillot", subrayó el líder.