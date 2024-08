Roglic: "La victoria de etapa no era realmente mi principal objetivo"

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) - El ciclista esloveno Primoz Roglic (BORA-hansgrohe) se mostró feliz de haber "rematado" este martes el trabajo de sus compañeros en la cuarta etapa de La Vuelta a España, con final en el Pico Villuergas, aunque advirtió que la victoria no era su "principal objetivo", al tiempo que aseguró haber sufrido dolores de espalda que espera que no vayan "a peor".

"La victoria de etapa no era realmente mi principal objetivo, pero después de ver a mis compañeros rodando tan fuerte con este calor, estoy contento de haber rematado", señaló Roglic tras su victoria en declaraciones recogidas por la web de La Vuelta.

El triple ganador de la 'grande' española confesó que no les había pedido "nada" a sus compañeros. "Tampoco nadie me ha preguntado. Si me hubieran preguntado, seguramente les habría dicho que no fuéramos tan fuerte y que controláramos para la victoria", apuntó.

Roglic reconoció que la subida final al Pico Villuercas era "dura y exigente" y que además se había "resentido de la espalda un poco después de tantas horas". "Espero que no vaya a peor", deseó el ciclista del BORA-hansgrohe.

"La idea es la misma, seguir trabajando día a día. Siempre lo digo, nunca sabes cuándo será tu última victoria, así que hay que disfrutarlo. Así es la vida, siempre hay nuevos retos, y estoy muy contento, especialmente de la manera en que estaba trabajando el equipo", sentenció el esloveno.