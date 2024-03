Silvia González, la corredora que afronta el cáncer y la Titan Desert: "Es una putada, pero se puede hacer"

La fundadora de 'ciclismo para todas' ha superado un linfoma y pretende acabar la carrera marroquí con el Aural Team junto a Abel Antón

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ciclista popular Silvia González se enfrentará en la próxima edición de la Skoda Titan Desert en Marruecos, del 28 de abril al 3 de mayo, al doble reto de superar la "putada" de padecer un cáncer y acabar con el Aural Team liderado por el atleta Abel Antón la considerada prueba en bicicleta de montaña más extrema del mundo, algo que, según ella, "se puede hacer".

Silvia González pronuncia las seis letras del 'cáncer' sin miedo. Lo hace con una vitalidad, fuerza y energía contagiosas. Ni el linfoma folicular que le diagnosticaron en 2018 ni los meses de quimioterapia ni los ensayos clínicos ni el autotrasplante de médula al que se sometió hace apenas tres meses han conseguido bajar a esta madrileña de 52 años de la bicicleta.

"Es que es una pasión", apunta en una entrevista al gabinete de prensa de la prueba marroquí Silvia González, quien participará apadrinada por el equipo de Aural Centros Auditivos y acompañada por amigos, periodistas y el doble campeón del mundo de maratón, el soriano Abel Antón.

González recuperó su afición por la bici casi con 30 años cuando practicaba 'spinning'. Se aburría y se apuntó a un club para rodar en marchas cicloturistas antes de fundar la iniciativa de 'Ciclismo para todas'.

"Siempre he sido una mujer muy atrevida en todo, pero es verdad que muchas veces las mujeres necesitamos sentirnos apoyadas. Creo que nos exigimos mucho para poder ir con una grupeta. De hecho, nos pasa en Ciclismo para todas. Algunas mujeres tienen miedo de si van a poder seguir el ritmo de la salida, pero al final estas salidas son para todas", comentó.

A la ciclista madrileña le detectaron un linfoma folicular en 2018 a raíz de una caída en bicicleta bajando el puerto de Navacerrada. "Me rompí la cadera porque me caí en bici. Me detectaron un linfoma folicular y estuve un año esperando a ver cómo se desarrollaba. Avanzó y en el 2019 me trataron. Estuve un año con tratamiento y desapareció justo antes de la pandemia, pero a los dos años reapareció. Este último año he estado en un ensayo clínico, también con quimioterapia. Ahora me han hecho un autotrasplante y ya está todo erradicado", relató.

Durante el tratamiento nunca dejó de subirse a una bici. "No, no, yo no he estado nunca sin montar en bici. No sé cómo sonará, pero cuando el hematólogo me dijo que era curable lo primero que le pregunté fue si podía montar en bici. Él me dijo que mientras el cuerpo me dejara, que lo hiciera. Por suerte mi cuerpo me dejó, incluso cuando estaba con quimio", desveló.

La bici es su pasión y le ha ayudado "muchísimo" en este proceso de lucha contra la enfermedad. "He visto que, a pesar del tratamiento, podía seguir montando, que superaba los efectos secundarios de la quimio con deporte. Casi no he tenido efectos secundarios. Las chicas que salían conmigo se sorprendían de cómo aguantaba", dijo.

González explicó cómo surgió la idea de disputar la Titan Desert en Marruecos, con el apoyo de Aural Centros Auditivos, Mondraker bikes, la empresa de fabricación de material deportivo Murwall Sport, DHL, Enervit, Asistencias Willy y Quirón Salud.

"Es una de las pruebas emblemáticas y todos los ciclistas que hacen mountain bike lo tienen ahí como reto, como algo que alguna vez en su vida quieren hacer. Entre el grupo de amigos dijimos: 'Mira, es una putada esto de tener cáncer, pero tú sigues montando en bici, así que vamos a demostrar que de verdad se puede hacer'", indicó.

Su madre le dijo 'Bendita bicicleta, haz lo que quieras' y sus amigos conocen su tozudez. "Tengo una amiga que me dice: 'Sé que lo vas a hacer, pero no es el mejor momento'. Al final, acabo de recibir un autotrasplante. No es el mejor momento, pero llevamos un equipazo, el de Aural Centros Auditivos. Ellos tienen un proyecto de ejemplos de superación y en este caso es el mío", comparó.

Del embajador de Aural y atleta Abel Antón señaló que "con el calor se mueve bien". Además, estará acompañada por los periodistas Gaspar Díez y Jesús Mínguez; Virginia Martínez de Murguía, coordinadora del equipo; el entrenador Fran Martínez y Javier Montes, responsable de comunicación.

"Estamos todos un poco locos. El objetivo es terminar. Vivir una experiencia con el equipo, también. Pero es que al final soy muy competitiva y voy a estar pensando: 'Si apretamos un poquito' (risas). Pero no, no estoy en forma para apretar. Por lo menos, acabar, aunque seguro que allí algún apretón damos. Abel es súper competitivo, y yo soy una bocachancla, seguro que apretamos", recalcó.

A González se le ponen los "pelos de punta" proyectando la imagen de la meta en la última etapa. "Va ser el broche de oro a todo este proceso que estoy pasando. ¿Qué me gustaría que quedara? Hay una necesidad de contar que, aunque tengas un cáncer, hay que seguir haciendo deporte. No es mi historia personal, es decir a la gente que no se hunda y que siga peleando. Luego, también lucho por dar visibilidad a la mujer. Conozco a muchas chicas que me dicen que no saben si van a poder terminar. Yo les digo que sí, que pueden, y lo hago con ellas para darle ese empujón de confianza que a veces no sé por qué no tienen", concluyó.