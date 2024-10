La suiza Marlen Reusser se convierte en nueva ciclista del Movistar Team para las próximas tres temporadas

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ciclista suiza Marlen Reusser se convirtió este miércoles en nueva corredora hasta final de la temporada 2027 del Movistar Team, al que llega procedente del Team SD Worx - Protime, según confirmó el conjunto español.

"La idea de formar parte de Movistar Team es algo en lo que hemos trabajado juntos durante mucho tiempo, algo con lo que llevo soñando. Estoy ilusionada desde hace bastante y ahora por fin lo podemos llevar a cabo. Compartimos un mismo planteamiento sobre qué podemos conseguir juntos y creo sinceramente que es el lugar adecuado, el sitio con el espíritu necesario para desarrollarme y alcanzar mi máximo potencial", afirmó Reusser en declaraciones facilitadas por el Movistar Team.

Con este fichaje, el equipo 'telefónico' contará con una de las mejores ciclistas actuales en sus filas. Reusser es una gran contrarrelojista, que se ha proclamado tres veces campeona de Europa contrarreloj (2021-23) y dos veces subcampeona mundial de la disciplina (2020-21). En su palmarés sobresalen victorias en vueltas como la Itzulia (2023), Suiza (2023) o la Setmana Valenciana (2024), etapas en el Tour (2022 y 2023) o La Vuelta (2021).

La corredora suiza no terminó bien la presente temporada afectada por problemas físicos, por lo que agradeció al Team SD Worx - Protime "todo su apoyo" y siente una "enorme gratitud" hacia ellos. Reusser se muestra "optimista" y espera recuperar en 2025 su mejor versión, que la convierta de nuevo en una de las ciclistas referencia del pelotón femenino internacional.

"Estoy convencida de que el éxito es resultado también en parte de todo eso: del talento, claro está, pero también de divertirse, del cariño que le ponemos a las cosas y mostramos hacia otros; así como, de esa dedicación", manifestó.

La helvética aseguró que tiene "muchas ganas" de trabajar para conseguir los "objetivos" con el Movistar Team. "Siempre he sido alguien que ha luchado por mejorar cada día y siento que aún no he alcanzado mi máximo potencial. Pienso que tengo las capacidades, tanto físicas como mentales, y el entorno adecuado a mi lado para llegar aún más lejos. Quiero trabajar duro, tener esa dedicación y ayudar también al equipo a mantener esa dinámica positiva, crear también oportunidades para todas y poder generar una mecánica en carrera que nos permita disfrutar a todas", concluyó.