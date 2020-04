Tony Martin avisa de que la cancelación del Tour sería "la sentencia de muerte" para algunos equipos

BERLÍN, 22 Abr. (dpa/EP) -

El ciclista alemán Tony Martin (Jumbo-Visma), cuatro veces campeón del mundo contrarreloj, ha advertido de que una cancelación del Tour de Francia a causa de la pandemia de coronavirus podría acarrear graves consecuencias.

"Bien puedo imaginarme que quizás incluso sea la sentencia de muerte para uno u otro equipo. No quiero ser demasiado pesimista, pero sí creo que muchos patrocinadores se suman al ciclismo solamente por el Tour de Francia", comentó Martin en declaraciones a Omnisport.

La carrera francesa ya fue retrasada dos meses y actualmente su nuevo inicio está programado para el 29 de agosto desde Niza. Martin no descartó la posibilidad de celebrar la carrera sin público para evitar riesgos sanitarios, e incluso le sacó una lectura positiva a esa posibilidad.

"Creo que más aficionados podrían sentarse delante del televisor y quizás también lo hicieran aficionados que por lo general no están interesados en el ciclismo. Podría ser el único gran evento deportivo de este año, así que me parece mal si desde el principio no se quiere contemplar esta posibilidad", argumentó.