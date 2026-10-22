El Tour 2027 contará con mucha crono y un duro final pirenaico

Archivo - El ciclista esloveno Tadej Pogacar celebra su quinta victoria en el Tour de Francia - Jasper Jacobs/Belga/dpa - Archivo

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los organizadores del Tour de Francia desvelaron este jueves en París el recorrido de la edición del año 2027, que saldrá de Escocia el 2 de julio y terminará el 25 del mismo mes los Campos Elíseos de la capital francesa, con renovado protagonismo para los kilómetros contra el crono y con una temible etapa pirenaica como posible juez final.

La 'Grande Boucle' del próximo año, en la que el ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE Team) buscará hacer historia con su sexto triunfo, ya tiene su mapa, muy diferente al habitual, con la lucha contra el crono volviendo a ser clave y con un último fin de semana de carrera dedicado esta vez a los velocistas ya que la última gran etapa montañosa será el viernes 23 de julio.

En un recorrido con también etapas muy duras de montaña, con dos de ellas superando los 4.000 metros de desnivel, los aspirantes a la victoria tendrán que lidiar primero con los Alpes y luego con los Pirineos, aunque no se verá hasta la novena etapa el primer final en alto.

Los corredores arrancarán el 2 de julio desde Escocia y por Reino Unido estará tres días, donde destaca la última con final en Cardiff (País de Gales) en una jornada muy al estilo de una clásica, con siete subidas, sobresaliendo la dura de Caerphilly a 13 kilómetros de la meta.

A partir de ahí, el pelotón se trasladará ya a Francia para continuar un Tour que tendrá su primer punto clave con la primera de las dos contrarrelojes, en la séptima etapa, de 38 kilómetros y totalmente llana para auténticos especialistas. Dos días después, primer gran final en alto en el Grand Colombier, 17,4 kilómetros con una pendiente media de 7,1 por ciento.

Tras el día de descanso, otra jornada dura con seis ascensiones y previa a otra aún más con el Colombière, el Col de la Croix Fry, el Col de la Forclaz de Queige, el Col du Pré y una subida a Bisanne, de más de 12 kilómetros al 8,3 por ciento antes de afrontar los últimos cuatro kilómetros.

El 17 de julio, la 'Grande Boucle' vivirá un día con un desnivel total de 4.300 metros y aunque no acaba en alto, sí tiene la Croix Neuve, de 3 kilómetros al 10,1 por ciento de pendiente, poco antes de la meta en Mende.

Y tras el segundo día de descanso, llegará la semana decisiva, que empezará con otra crono individual, de 33 kilómetros y más técnica por tener una pequeña subida. De este modo, los 71 kilómetros son la mayor distancia de contrarreloj de la 'grande' francesa desde el año 2012.

A partir de ahí, y tras una jornada para retomar fuerzas, los Pirineos toman el protagonismo con dos días consecutivos de montaña, aunque sólo el primero, en la decimoctava etapa, con final en alto en la denominada etapa 'reina' de esta edición. Serán más de 5.000 metros de desnivel acumulado con las subidas al Soulor, el Tourmalet (por la vertiente de Luz-Saint-Sauveur), de la Hourquette d'Ancizan y del Col du Portet, la cima más alta de esta edición (2.215 m).

La antepenúltima etapa y última montañosa no acabará en alto, pero se presenta lo suficientemente atractiva, con paso por el País Vasco, y los puertos de Burdincurutcheta, Bagargui, Soudet y la Marie Blanque, este último con la cima a 20 kms de meta. El sábado habrá opción para los velocistas y el domingo el tradicional final en los Campos Elíseos.