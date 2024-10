Urko Berrade renueva con el Equipo Kern Pharma hasta 2026

"Estoy muy contento, este año he dado el salto que tanto he buscado"

El ciclista español Urko Berrade seguirá en el Equipo Kern Pharma las dos próximas temporadas tras ampliar su contrato hasta 2026, en una apuesta del corredor de Pamplona, ganador en la última Vuelta a España de la decimoctava etapa, con final en el Parque Natural de Izki.

"El ciclista navarro, reciente vencedor de etapa en La Vuelta a España, es uno de los puntales del proyecto y ha renovado su contrato hasta el año 2026 para seguir creciendo y sumando éxitos con el equipo", anunció el equipo español.

Urko Berrade, de 26 años y en el Kern Pharma desde 2020, aseguró estar "muy contento" por seguir dos años más. "Es el equipo que me ha visto crecer y que me ha ayudado a dar pasos adelante. Este año he dado el salto que tanto he buscado y que se esperaba de mí", destacó sobre su renovación.

Un salto propiciado por su primera victoria, y tras hacerlo además en La Vuelta 24. El navarro, con cuatro miembros del Equipo Kern Pharma en la fuga de la 18ª etapa, lanzó un ataque a 5 kilómetros de meta para vencer en solitario en el Parque Natural de Izki. Un triunfo que supuso el tercero del conjunto navarro en La Vuelta y el primero en profesionales de Urko.

"La renovación de Urko Berrade es el triunfo de una filosofía de equipo, igual que la victoria en La Vuelta es un reflejo de lo que somos y queremos ser", expresó el manager del equipo, Juanjo Oroz. "Es esperanza para el deporte base, el ejemplo de quien cumple etapas paso a paso hasta llegar a lo más alto", añadió.

Desde el estreno del Equipo Kern Pharma en 2020, Urko Berrade (Pamplona, 1997) ha sido una de las caras visibles del conjunto navarro. Después de tres años de éxitos en la estructura con el Equipo Lizarte, dio el salto a profesionales en 2019 con el Euskadi-Murias antes de volver a la estructura farmacéutica.

Con el Equipo Kern Pharma, ha logrado varios 'Top 10' en carreras por etapas como el Tour du Limousin, CRO Race, O Gran Camiño y Tour de Eslovaquia, además de dos posiciones de Top-10 en el Campeonato de España en ruta (7º) y contrarreloj (6º).

"Ha sido una gozada poder crecer a la par que el equipo, un camino duro pero que hemos disfrutado, manteniendo la esencia. Y ahora, cuando he conseguido dar mi mejor versión, ha sido a la vez que todo el Equipo Kern Pharma. Un vínculo especial con el que seguiremos trabajando para mejorar y llegar más lejos", aportó Berrade.