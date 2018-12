Valverde: "Llevar el arcoiris el próximo año es aún más bonito"

Publicado 18/12/2018 14:47:58 CET

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Alejandro Valverde se mostró "muy contento" de haber conseguido el maillot arcoiris en el Mundial y reconoció que llevarlo el año entero será "aún más bonito", una temporada en la que tendrá los grandes retos del Giro de Italia y La Vuelta a España, aunque no se marca "objetivos claros".

"Me siento muy contento, todo está siendo una pasada, llevar el maillot (arcoiris) todo el próximo año es aún más bonito. Sí que cambia la vida un poco, ahora tengo muchísimos más compromisos", indicó Valverde en la presentación del Movistar Team para la temporada 2019, en la que el murciano será uno de los tres líderes junto a Mikel Landa y Nairo Quintana.

En este 2019, el campeón del mundo no se ha marcado "objetivos claros" individualmente, porque sobre todo quiere "hacerlo bien y disfrutar". "Quiero disfrutarlo y si acompaña la salud seguro que hay carreras suficientemente bonitas para disfrutarlo y poder ganar", añadió el ciclista, de 38 años, que correrá el Giro, "por cambiar un poco", y La Vuelta. "Respecto al equipo, quiero conseguir el mayor número de victorias y alguna grande", expresó sobre sus objetivos colectivos.

La clave para mantener este nivel tan alto aún con 38 años es que el ciclismo es algo que le "gusta". "A parte de la calidad del corredor, no me cuesta un sacrificio enorme para estar en forma y eso es lo que me ayuda a segur así", comentó.

"Está claro que aporta tranquilidad tener contrato hasta 2021 con Movistar Team, para nosotros da gusto", reconoció 'El Bala', una suerte que no tienen de momento los corredores de Sky, que ya anunció que desaparecían, pero Valverde cree que "el equipo y la estructura seguirán" con otro patrocinador y serán el "mismo equipo fuerte".

Como ya se hizo el año pasado, se ha presentado conjuntamente al equipo masculino y femenino, fomentando una sección que comenzó su andadura en el ámbito profesional la temporada pasada. "La convivencia es espectacular, nos llevamos todos muy bien y eso es lo importante", confesó Valverde, que reconoce que ellas también están "contentas de compartir equipo" con el murciano. "Este maillot es mío y de todos", manifestó.

"(El ciclismo femenino) Está creciendo muchísimo, cuando era más joven era raro ver alguna mujer en bici y ahora ves grupos y grupos, da gusto. Tanto chicos como chicas nos merecemos rodar juntos. Llevamos todo igual, bicicletas y materiales", señaló.

Este año, uno de los mayores retos del equipo será el Tour de Francia, a pesar de que la temporada pasada no terminara muy bien. "Lo hicimos lo mejor posible para intentar ganar el Tour, las dos primeras semanas iban bien pero la tercera se torció todo, con las caídas de Mikel y Nairo, y este año probarán con dos líderes, a ver qué pasa", comunicó Valverde, que no estará en la edición de 2019 de la grande francesa.

"Bernal es un corredor de presente y de futuro, todos estamos viendo que tiene opciones de ganar grandes cosas", expresó sobre el joven ciclista colombiano, de 21 años, que, aunque pertenece a Sky, se rumoreó con su llegada a Movistar la próxima temporada.