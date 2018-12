Landa: "Sueño con que 2019 sea mi año, siempre he tenido confianza en mí"

Actualizado 18/12/2018 15:40:41 CET

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Mikel Landa sueña con que 2019 sea su "año" y confesó que "siempre" ha tenido confianza en sí mismo, a pesar de acabar el año pasado "frustrado" y "quemado", pero ya está "fresco" y el Giro será su principal baza, una carrera que le "dio todo" y le ilusiona "mucho".

"Sueño con que 2019 sea mi año, siempre he tenido confianza en mí y creo que puede ser un buen año", confesó Mikel Landa en la presentación del Movistar Team para 2019. "Acabé el año un poco frustrado, quise volver a La Vuelta, al Mundial no pude. Acabé quemado, pero ya he desconectado y estoy fresco. Acabé la temporada muy pronto y me siento con ganas y fuerza para intentarlo", añadió.

Este año, Giro y Tour serán sus dos grandes, y en la prueba italiana será el líder del conjunto español. "El Giro me dio todo cuando despunté en 2015, me ilusiona mucho y volver ahí con un equipo que te arropa y con posibilidades me ilusiona mucho. Se lo planteé a Eusebio, a él le hizo ilusión y encaja en los planes del equipo", señaló sobre un Giro que esta temporada tiene "demasiada" crono, aunque el vasco está trabajando para que deje de ser un talón "de Aquiles".

"Al Tour voy con intención de disputarlo también. El recorrido me gusta, parece montañoso, no es crono, aunque luego el Tour tiene un guion muy claro y es difícil salirse de ahí. Siempre que haya poca crono y sea más montañoso, a mí me motiva mucho más", comentó respecto a sus intenciones en el Tour de Francia, carrera donde ha habido un "dominador muy claro" en los últimos cinco años. "Dumoulin y Froome hicieron dos carreras muy dignas; si no se hubiesen encontrado con Thomas hubiesen podido ganar, y creo que es posible", añadió.

Para el de Murgia, cuidar a tres líderes es "más difícil" que cuidar a dos. "Ojalá tengamos salud y fuerza y podamos sacarle partido. Yo estoy muy bien, desconecté, que me hacia mucha falta, y he recargado pilas para 2019", expresó sobre la estrategia del equipo de tener tres líderes en sus filas.

"Correr al lado de Valverde es un orgullo, es un corredor que he admirado siempre, y ser su compañero me gusta. Encima va de campeón del mundo, disfrutaremos todos por él", comentó sobre su compañero y actual campeón del mundo, Alejandro Valverde.

El ciclista, de 29 años, está "contento" en Movistar y no quiere oír hablar de su futuro. "Todavía queda un año por delante y creo que la gente sabe que estoy contento aquí y me dejaran tranquilo de momento", sentenció, a pesar de que termina contrato al final del año que viene.

Como exciclista del conjunto Sky, confirmó que habrá corredores que están "mas tranquilos" y otros "más nerviosos" con el asunto de su no patrocinio para 2020. "El Sky tiene un manager como Brailsford, que es un especialista en mantener el bloque y la tranquilidad de los corredores. Lo harán bien, porque además tienen que buscar otro 'sponsor'", añadió, aunque reconoce, tras hablar con un auxiliar del Sky, que les ha pillado "un poco por sorpresa".

"Esta incertidumbre no creo que nos ayude, cuando los corredores se ponen el uniforme y se montan en la bici nos evadimos y será difícil desestabilizarles", concluyó.