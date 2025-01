Van Aert y Kuss correrán la Clásica Jaén Paraíso Interior 2025

BARCELONA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La organización de la Clásica Jaén Paraíso Interior anunció este miércoles que el ciclista belga Wout van Aert y el estadounidense Sepp Kuss (ambos del equipo Visma | Lease a Bike) participarán en la carrera que se disputará el próximo lunes 17 de febrero y que será la cuarta edición desde su creación en 2022.

Esta no será la primera vez que ambos ciclistas participen en esta prueba, ya que corrieron la carrera del año pasado, pero obtuvieron resultados dispares. Kuss tuvo mejor suerte, logrando terminar en sexta posición y contribuyendo al podio de su compañero Jan Tratnik. Mientras que Van Aert se quedó fuera de la pelea por la victoria tras sufrir un pinchazo.

"La experiencia del año pasado no fue especialmente positiva a causa del pinchazo. Sin embargo, la zona me pareció impresionante y disputar una prueba con 'sterrato' me resulta muy atractivo. Estoy deseando volver y disfrutar de la carrera", declaró Van Aert en declaraciones facilitadas por la organización.

Por su parte Kuss afirmó que es "bonito" comenzar la temporada con una carrera "tan exigente" como ésta. "La Clásica Jaén Paraíso Interior me gustó muchísimo el año pasado. He disputado varias carreras con 'sterrato', como la Strade Bianche, y siempre me he divertido mucho. Creo que este tipo de terreno aporta un factor nuevo y muy interesante a nuestro deporte, valoró el ciclista estadoudinense afincado en Andorra.

Ambos corredores forman parte de la alineación que ha presentado el conjunto neerlandés 'Visma | Lease a Bike' de cara a la carrera del próximo 17 de febrero. "Visma | Lease a Bike ha decidido confiar un año más en nuestra organización y eso es el fruto de un trabajo muy duro a lo largo de las tres anteriores ediciones", declaró Pascual Momparler, máximo responsable de Momparler Cycling, empresa organizadora de la carrera.

Esta será la cuarta edición de la Clásica Jaén Paraíso Interior, que en su palmarés cuenta con tres nombres como Alexey Lutsenko (2022), Tadej Pogacar (2023) y Oier Lazkano (2024). "Que vengan Wout van Aert y Sepp Kuss a estrenar su temporada en Jaén no es una casualidad. La Clásica Jaén Paraíso Interior se está poniendo a la altura de otras clásicas importantes, y se ha convertido en una cita en cuyo palmarés quieren apuntar su nombre los mejores ciclistas", concluyó Momparler.