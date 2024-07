Vingegaard: "Estoy deseando volver y ganar de nuevo el Tour"

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ciclista danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) recordó que su preparación, tras su caída en el País Vasco, no había sido la mejor de cara al Tour de Francia pero, por eso, destacó como bueno su regreso competitivo, segundo en la general, y "deseando volver" para ganar su tercera ronda gala.

"En circunstancias normales, estaría decepcionado con mi Tour de Francia. Pero, después de todo lo que me ha pasado estos meses, no puedo sentirme así. No disfruté de una buena preparación de cara a esta carrera, pero aun así conseguí recuperar un buen nivel de forma física. Me hubiera gustado llegar un poco más lejos, pero es lo que hay", dijo tras la contrarreloj de Niza.

Vingegaard, ganador de las dos anteriores ediciones, cedió su corona ante Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) pero no dudó en mantener el desafío para el próximo Tour. "Me gustaría volver al Tour de Francia y ganarlo de nuevo. El Tour de Francia es la carrera que más me gusta, la más bonita; tiene algo especial", afirmó.

"Creo que el maillot amarillo es el más bonito del ciclismo en carretera. Aunque me siento orgulloso de lo que hemos conseguido este año, estoy deseando volver", terminó.