La Volta no ha pensado "en ningún momento" no celebrar su edición 100 por el coronavirus

La edición número 100 de la Volta sigue adelante pese a los casos positivos en el pelotón

BARCELONA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director de la Volta Ciclista a Catalunya, Rubèn Peris, ha asegurado este miércoles, a diecinueve días del inicio de la ronda catalana, que la edición número 100 sigue adelante y que en "ningún momento" se han pensado el tener que cancelar la carrera pese al coronavirus, que ya ha afectado a otras carreras y ciclistas del pelotón internacional.

"La ministra francesa dijo ayer martes que la París-Niza de la semana que viene se hará, otras carreras van adelante y nosotros no seremos menos. En ningún momento estamos pensando en que no se haga la Volta, estoy convencido de que sí se hará", afirmó Peris en la presentación de los nuevos maillots de líderes de la Volta.

En este sentido, destacó que, "de momento", se están haciendo todas las competiciones de forma normal, y así lo hará la Volta. "Estamos trabajando exactamente igual como si no hubiera esta amenaza. Como Volta no hemos recibido ninguna insinuación, aviso o alerta ni de la Conselleria ni del Ministerio de Sanidad, y ningún equipo nos ha preguntado nada al respecto", apuntó.

"Tampoco podemos hacer nada, no podemos tener un 'Plan B'. Tenemos un 'Plan B' por si no podemos llegar a Vallter 2000 o a Port Ainé, pero no podemos tener un 'Plan B' en caso de que no se pueda hacer la Volta, no se puede pasar quince días más allá porque el calendario continúa", explicó en este sentido el director de la ronda catalana.

De momento, el coronavirus obligó a acortar el Tour de los Emirates Árabes, cuyas dos últimas etapas ya no se disputaron, y se conocen varios casos de positivos en el Covid-19 dentro del pelotón internacional profesional, con varios equipos confinados en su hotel en cuarentena.

"Tengo la ilusión de hacer la Volta y creo que la podemos hacer perfectamente. Es algo personal, se habla de si hay corredores italianos o del norte de Italia, pero se hará la Strade Bianche ya y nosotros empezamos de aquí tres semanas. Mi ilusión y mi idea es que se va a hacer", concluyó Peris.