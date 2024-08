La Vuelta 2024 se viste de largo en la Torre de Belém

MADRID, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los 22 equipos que participarán a partir de este sábado 17 de agosto en la 79 edición de La Vuelta Ciclista a España vivieron este jueves su puesta de largo en un escenario simbólico como la Torre de Belém de Lisboa, punto de partido de la tercera 'grande' de la temporada en la que el estadounidense Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike) defenderá su victoria de 2023.

"Quiero honrar la carrera con el dorsal '1', con todo lo que ello conlleva. El año pasado se dieron unas circunstancias muy particulares, pero este sin dos líderes de la talla de Jonas (Vingegaard) y Primoz (Roglic), no diría que hay más presión, pero sientes que no hay un plan alternativo y debes estar muy centrado durante toda la carrera", señaló Kuss en declaraciones facilitadas por la organización de La Vuelta.

A su lado, su 'escudero' y otra gran posible baza para la general como el belga Wout van Aert, aunque este parece apuntar más a las victorias parciales porque "hace bastante" que no gana y tiene "muchas ganas de volver a ganar".

"Desde la primera semana tenemos muchas oportunidades. Espero no tardar en conseguirlo y luego veremos si podemos aspirar a otros objetivos como el maillot verde. Vengo aquí para conseguir resultados y ayudar en la clasificación general en lo que se necesite, así que voy a aprovechar todas las oportunidades", indicó el bronce olímpico en Paris 2024 en contrarreloj.

Una de las notas curiosas de la presentación la dio el equipo Soudal-Quick Step, que en la 'grande' española competirá como 'T-Rex Quick-Step' y que incluso dispuso en el escenario a un simpático 'T-Rex' para reforzar a un equipo liderado por el español Mikel Landa.

"Siento esa presión y esas ganas que tiene la gente de que lo haga bien y tenga la misma forma que en el Tour de Francia. Yo vengo con ganas y he desconectado después del Tour, no sé exactamente cómo voy físicamente, pero espero ir a mejor. Me gustaría estar cerca del podio y ganar alguna etapa", remarcó el vitoriano, quinto en la pasada 'Grande Boucle' y que si está a ese mismo nivel que en julio ve "posible" optar a la victoria en una ronda donde no hay "un favorito claro".

"Tenemos un equipazo y vamos a disfrutar de esta Vuelta", deseó Enric Mas, líder de un Movistar Team, que querrá brillar en una carrera que homenajeará el centenario de su patrocinador, 'Telefónica' en su útlima etapa. "Estoy con muchas ganas de la carrera de casa y con muchas ganas de hacerlo bien, de dar todo lo que tenga. También tenemos un equipo muy fuerte y con suerte podremos tener buenos resultados", advirtió por su parte el andaluz Carlos Rodríguez, jefe de filas del INEOS.

Finalmente, el ecuatoriano Richard Carapaz, del EF Education-EasyPost, se mostró ambicioso. "Mi mayor objetivo es ganar La Vuelta. Estoy muy emocionado de vivir esta Vuelta, he corrido muchos años en España y tengo muy buenos recuerdos. He visto el recorrido y va a ser una Vuelta muy dura, con finales muy exigentes. Queremos que todo marche fenomenal y espero tener un gran resultado", comentó el subcampeón de 2020 y ganador del Giro de Italia de 2019.

La Vuelta volverá a salir 27 años después de Lisboa y recorrerá Portugal durante tres etapas, la primera, una contrarreloj de 12 kilómetros este sábado entre la capital y Oeiras. Luego habrá dos etapas en línea que unirán Cascais y Ourém el domingo y Lousã y Castelo Branco el lunes.