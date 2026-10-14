Botic van de Zandschulp 1 - 2 Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Shanghai Rolex Masters (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 14 de octubre de 2026.





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El tenista español Rafael Jodar ha avanzado a los cuartos de final del torneo Shanghai Rolex Masters, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al neerlandés Botic van de Zandschulp por 6-7, 6-4, 6-2 en 2 horas y 30 minutos. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron su servicio hasta llegar al tie-break, donde Botic van de Zandschulp se impuso 7-4. En el segundo set, Rafael Jodar logró un break crucial en el séptimo juego y mantuvo su servicio para ganar 6-4. En el tercer set, Jodar rompió el servicio de Van de Zandschulp en el primer y séptimo juego, asegurando el set 6-2. Estadísticas destacadas de saque para Rafael Jodar: logró un 71% de primeros servicios, ganando el 68% de los puntos con su primer saque y cometiendo solo 2 dobles faltas en todo el partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



